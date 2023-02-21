Зеленський зустрівся із делегацією Палати представників Конгресу США

Сьогодні, 21 лютого, Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Палати представників Конгресу США. У складі делегації були члени Республіканської партії на чолі з головою Комітету із закордонних справ Майклом Макколом.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Володимир Зеленський подякував конгрессменам за підтримку - як військову, так і фінансову, аа також поінформував про ситуацію на передовій та злочини російських окупантів.

Також на прохання конгресменів президент поінформував про першочергові потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці.

Окремо Володимир Зеленський зупинився на важливості визнання Росії державою, відповідальною за кампанію терору проти цивільного населення.

Також він наголосив на необхідності створення спеціального трибуналу щодо розгляду злочину агресії Росії проти України та спрямування заарештованих російських активів на відбудову України.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі співголовами Парламентської групи дружби Ізраїль – Україна, депутатами Кнесету Ізраїлю Юлієм Едельштейном і Зеєвом Елькіним.