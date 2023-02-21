Українці можуть оформити паспортні документи у Словаччині та Чехії, - Міграційна служба

Раніше "Паспортний сервіс" відкрили у Польщі й Туреччині.

Відтепер українці можуть оформити паспортні документи у ще двох країнах Європейського Союзу - Словаччині та Чехії.

Про це повідомляє Державна міграційна служба.

За інформацією ДМС, наразі у тестовому режимі розпочали приймання заяв на оформлення документів громадян України у Братиславі та Празі.

"У столицях двох європейських країн працюють мобільно-технічні комплекси - спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортний сервіс". Обслуговування громадян здійснюється з понеділка по суботу включно з 9:00 до 18:00 у порядку електронної та "живої" черги", - повідомили в установі.

Серед послуг, які можуть отримати громадяни України:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (зокрема, замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Із наступного тижня у у Братиславі та Празі стане також доступною послуга обміну посвідчення водія.

Нагадаємо, з 14 лютого приймати заяви від українців почали у Стамбулі. Тут працюють два мобільних комплекси - спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортний сервіс".

Із 1 грудня 2022 року українці отримали змогу оформляти паспортні документи у польському місті Вроцлав.