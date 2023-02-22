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Китай запевняє, що не збирається поставляти летальну зброю Москві для війни в Україні

При цьому Китай звинуватив США та НАТО в поширенні неправди щодо потенційної ролі Пекіна в конфлікті.

Китай запевняє, що не збирається поставляти летальну зброю Москві для війни в Україні
Ван Веньбінь
Фото: ЕРА/UPG

Міністерство закордонних справ Китаю в середу, 22 лютого, заявило, що країна не розглядає поставки летальної зброї Москві для використання її у війні в Україні. 

Про це повідомляє CNN. 

“Сполучені Штати та інші країни НАТО зараз постійно поширюють інформацію про те, що Китай може постачати зброю Росії, що є хитрістю, яка була використана і викрита на початку української кризи”, — заявив речник МЗС Ван Веньбінь під час прес-брифінгу. 

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс дедалі більше стурбований тим, що Китай може планувати поставки летальної зброї Росії.

У своєму виступі в середу Ван Веньбінь сказав, що Китай закликає НАТО припинити паплюжити Китай необґрунтованими спекуляціями щодо України та відмовитися від старого менталітету холодної війни.

Речник китайського МЗС також заявив, що США та інші країни НАТО є найбільшим джерелом зброї на полі бою в Україні.

Нагадаємо, раніше у МЗС Китаю закликали припинити проводити паралелі між Україною та Тайванем

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