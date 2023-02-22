В Україні близько 50% людей мають як мінімум одного домашнього улюбленця, а загалом нараховується близько 12 млн домашніх тварин.

В нашій країні доволі класичний та традиціоналістський підхід до лікування домашніх тварин. Тобто, коли у тварини з'являються проблеми зі здоров'ям чи у власника виникає занепокоєння, люди діють за двома основними сценаріями: відразу йдуть у ветклініку або займаються самолікуванням в інтернеті шукаючи інформацію Google. Останній варіант, самолікування за допомогою гугл, звісно ж є вкрай небезпечним для здоров'я домашнього улюбленця і водночас є величезною проблемою. Власники домашніх тварин мають взяти на себе відповідальність та усвідомити, що займатися самолікуванням своїх домашніх тваринок це вкрай небезпечно для їхнього здоров'я, цим мають займатися виключно професійні ветеринари.

В 2021 був створений перший в Україні сервіс онлайн-консультацій ветеринара 24/7 vetonline.pro.

Платформа працює як Uber для власників домашніх тварин, ветеринар підключається буквально протягом 1-2 хвилини а вартість консультації складає всього 200 грн. Онлайн-консультація відбувається в форматі текстового чата, у вас як власника котика чи песика також є можливість відправляти фото та відео.

В 2022 кількість користувачів сервісу зросла на 130% порівняно з попереднім роком. Також, зовсім нещодавно сервіс інтегрував онлайн-консультації ветеринара в месенджер telegram https://t.me/veterynar_online_bot де їх також можна отримати.

За даними західних досліджень 70% всі питань з приводу здоров'я тварини можна вирішити в онлайн режимі.

Які переваги має формат онлайн-консультацій ветеринара:

Це значно дешевше. Наприклад консультація ветеринара в Києві коштує в середньому 450 грн., в регіонах 300-350 грн, а в Німеччині, Британії чи Іспанії від 60 євро, натомість онлайн-консультацію на vetonline.pro ви можете отримати за 200 грн.

Доступ онлайн 24/7 до кваліфікованих ветеринарів.

Ви можете перебувати в будь якому місті, селищі чи закордоном - для того щоб терміново отримати онлайн-консультацію ветеринара вам достатньо просто мати доступ до інтернету.

Вам не потрібно витрачати свій час на візити в клініку.

Ви не піддаєте стресу вашу тваринку. По-перше, вихід з дому, зміна звичної безпечної території на незнайому, з незвичними звуками та запахами. По-друге, контакт з незнайомими або малознайомими людьми. По-третє, маніпуляції, які проводять ветеринарні лікарі або фахівці з грумінгу, нерідко спричиняють фізичний дискомфорт;

Перший серйозний поштовх в розвитку ветеринарної телемедицини в Україні відбувся в період пандемії коронавірусу, коли ветеринарні клініки були змушені зачинитись для прийому. Тоді більшість клінік та ветеринарів почали думати над тим як продовжувати надавати консультації клієнтам.

Другим поштовхом, стало повномасштабне вторгнення Росії. В регіонах де велися бойові дії були зачинені майже всі ветеринарні клініки а мільйони українців разом зі своїми улюбленцями стали біженцями. Поточний тренд розвитку, цифровізації та переходу в онлайн буде продовжуватися і надалі.