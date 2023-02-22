У Маріуполі підтвердили знищення двох складів з паливом окупантів

У тимчасово захопленому Маріуполі підтверджено ліквідацію двох складів палива на базах російських загарбників.
Про це у Телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
«Бавовна. Доповнення. Підтверджуємо також ліквідацію двох складів палива на базах окупантів у Кальміуському районі. Хорошо. Буде більше», - написав Андрющенко.
Пізно ввечері 21 лютого у місті пролунала серія вибухів. Було підтверджено два влучання в склад боєкомплектів в аеропорту та на території меткомбінату ім. Ілліча.
Зранку 22 лютого фіксували потужний вибух у Маріуполі, підтверджено приліт у ворожий склад в морському порті.