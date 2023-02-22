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У Маріуполі підтвердили знищення двох складів з паливом окупантів

Йдеться про бази у Кальміуському районі міста.

У Маріуполі підтвердили знищення двох складів з паливом окупантів
Фото: тг-канал Маріупольська міська рада

У тимчасово захопленому Маріуполі підтверджено ліквідацію двох складів палива на базах російських загарбників.

Про це у Телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«Бавовна. Доповнення. Підтверджуємо також ліквідацію двох складів палива на базах окупантів у Кальміуському районі. Хорошо. Буде більше», - написав Андрющенко.

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Пізно ввечері 21 лютого у місті пролунала серія вибухів. Було підтверджено два влучання в склад боєкомплектів в аеропорту та на території меткомбінату ім. Ілліча.

Зранку 22 лютого фіксували потужний вибух у Маріуполі, підтверджено приліт у ворожий склад в морському порті.

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