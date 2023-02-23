​За минулу добу ЗСУ знищили ще 790 російських окупантів, 16 танків та 24 бронемашни

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 790 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 145 850 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 145850 (+790) осіб ліквідовано;
- танків - 3350 (+16);
- бойових броньованих машин - 6593 (+24);
- артилерійських систем - 2352 (+7);
- РСЗВ - 471 (+0);
- засоби ППО - 244 (+1);
- літаків - 299 (+0);
- гелікоптерів - 287 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2029 (+3);
- крилаті ракети - 873 (+0);
- кораблі /катери - 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5215 (+3);
- спеціальна техніка - 228 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, українська авіація минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.