​За минулу добу ЗСУ знищили ще 790 російських окупантів, 16 танків та 24 бронемашни

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 145850 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 790 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 145 850 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 145850 (+790) осіб ліквідовано;

танків - 3350 (+16);

бойових броньованих машин - 6593 (+24);

артилерійських систем - 2352 (+7);

РСЗВ - 471 (+0);

засоби ППО - 244 (+1);

літаків - 299 (+0);

гелікоптерів - 287 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2029 (+3);

крилаті ракети - 873 (+0);

кораблі /катери - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5215 (+3);

спеціальна техніка - 228 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, українська авіація минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.