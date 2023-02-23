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​За минулу добу ЗСУ знищили ще 790 російських окупантів, 16 танків та 24 бронемашни

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 145850 військових.

​За минулу добу ЗСУ знищили ще 790 російських окупантів, 16 танків та 24 бронемашни
Фото: Pravda Gerashchenko

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 790 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 145 850 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 145850 (+790) осіб ліквідовано;
  • танків - 3350 (+16);
  • бойових броньованих машин - 6593 (+24);
  • артилерійських систем - 2352 (+7);
  • РСЗВ - 471 (+0);
  • засоби ППО - 244 (+1);
  • літаків - 299 (+0);
  • гелікоптерів - 287 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2029 (+3);
  • крилаті ракети - 873 (+0);
  • кораблі /катери - 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5215 (+3);
  • спеціальна техніка - 228 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, українська авіація минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

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