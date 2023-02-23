У Білгород-Дністровському районі Одеської області затримали чоловіка, який збирав розвіддані про дислокацію та озброєння підрозділів українських військових. Насамперед він намагався виявити бойові позиції української протиповітряної оборони поблизу моря.

Про це повідомляє Служба безпеки.

"Російський агент фіксував результати ворожих ракетних ударів по критичній інфраструктурі, у тому числі по мосту через Дністровський лиман. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для коригування своїх повторних повітряних атак на українські об’єкти", – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника на спробі передачі закритих відомостей про оборону морського узбережжя.

Зрадником виявився місцевий житель з кримінальним минулим, якого російська спецслужба залучила до співпраці після початку повномасштабного вторгнення. Вербували його через брата, який входить до складу окупаційних угруповань РФ.

У подальшому російський агент був на прямому зв’язку з кадровим співробітником ФСБ. Перед ним чоловік "звітував" про виконані завдання і надсилав йому матеріали фото- і відеофіксації українських об’єктів.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для комунікації з агресором. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, коригувальник вогню окупантів по Харкову отримав 15 років за ґратами.