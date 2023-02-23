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Сьогодні, 23 лютого, енергосистема працюватиме без обмежень споживачів, - Галущенко

Незважаючи на похолодання, генерація має достатньо потужності для повного забезпечення потреб споживачів. 

Сьогодні, 23 лютого, енергосистема працюватиме без обмежень споживачів, - Галущенко
Фото: ДТЕК

Сьогодні, 23 лютого, енергосистема України працюватиме без обмежень споживачів. 

Про це повідомляє Міненерго. 

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, сьогодні, незважаючи на збільшення обсягів споживання у зв’язку з похолоданням, генерація має достатньо потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії, а також значний резерв.

Зазначається, що за останню добу внаслідок постійних ворожих обстрілів зросла кількість знеструмлених споживачів у Харківській і Запорізькій областях.

Водночас у Донецькій області відновлено електропостачання майже 18 тисяч абонентів.

Нагадаємо, США виділять мільярд доларів на підтримку енергетики України та Молдови. Україна також розраховує якнайшвидше отримати перший транш анонсованої бюджетної допомоги у 10 млрд доларів.

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