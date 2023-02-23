Сьогодні, 23 лютого, енергосистема працюватиме без обмежень споживачів, - Галущенко

Незважаючи на похолодання, генерація має достатньо потужності для повного забезпечення потреб споживачів.

Сьогодні, 23 лютого, енергосистема України працюватиме без обмежень споживачів.

Про це повідомляє Міненерго.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, сьогодні, незважаючи на збільшення обсягів споживання у зв’язку з похолоданням, генерація має достатньо потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії, а також значний резерв.

Зазначається, що за останню добу внаслідок постійних ворожих обстрілів зросла кількість знеструмлених споживачів у Харківській і Запорізькій областях.

Водночас у Донецькій області відновлено електропостачання майже 18 тисяч абонентів.

Нагадаємо, США виділять мільярд доларів на підтримку енергетики України та Молдови. Україна також розраховує якнайшвидше отримати перший транш анонсованої бюджетної допомоги у 10 млрд доларів.