Британський гурт The Tiger Lillies виступить у Львові та Києві з альбомом Ukraine

Британське панк-кабаре The Tiger Lillies представить в Україні майбутній альбом під назвою Ukraine. Концерти групи відбудуться 11 липня у Львові (!FESTrepublic) та 13 липня в Києві (Caribbean Club).

The Tiger Lillies встали на бік України із перших днів повномасштабного вторгнення. Увесь прибуток від нового альбому гурт обіцяє передати на підтримку України. Пісні з нього першими почують українські слухачі.

Також The Tiger Lillies зіграють хіти, які охоплять всю кар’єру гурту.

Фото: Caribbean Club The Tiger Lillies

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