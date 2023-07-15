Українські бійці знищили ворожий комплекс відеоспостереження “Муром - М” ударним дроном-камікадзе.

Відео знищення комплексу виклав генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

“Чудова робота 103-ї окремої бригади територіальної оборони. Аеророзвідка виявила російський комплекс відеоспостереження типу «Муром - М». Він був знищений ударним БПЛА-камікадзе”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив про ще 590 знищених російських окупантів. Таким чином втрати ворога сягнули вже орієнтовно 237180 осіб.