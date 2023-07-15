На війні загинув ексочільник Управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Чернігівській області Олексій Дяговець

З січня цього року Олексій боронив країну в лавах ЗСУ.

На війні загинув ексочільник Управління превентивної діяльності поліції Чернігівщини Олексій Дяговець.

Про це повідомляє МВС України.

“Висловлюємо співчуття з приводу загибелі Олексія Дяговця. Поліцейські схиляють голови в жалобі з приводу трагічної звістки про героїчну загибель колишнього колеги - Олексія Дяговця. Він майже 6 років віддав службі в поліції Чернігівської області, очолював Управління превентивної діяльності. З січня цього року боронив країну в лавах ЗСУ”, – йдеться в повідомленні.

Колеги памʼятатимуть Олексія Дяговця як енергійного, відповідального та самовідданого патріота, який сумлінно служив Українському народові.

Раніше LB.ua повідомляло, що на війні загинув офіцер капеланської служби ЗСУ Мар’ян Дюс. Він був капеланом Дніпровської зенітної ракетної бригади. Йому було 43 роки.