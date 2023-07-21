ЮНЕСКО рішуче засуджує російський напад на об'єкти всесвітньої спадщини у Одесі

Також цей удар збігся з руйнуванням Центру культури народної творчості та художньої освіти у Миколаєві.

ЮНЕСКО засуджує російську атаку на буферну зону об’єкта всесвітньої спадщини “Історичний центр Одеси”, що зачіпає будівлі культурного значення на території об’єкта.

Про це повідомила пресслужба ЮНЕСКО.

“Цей напад стався лише через два тижні після удару, який зруйнував історичну будівлю у Львові, і є другим на сьогоднішній день на території, яка охороняється відповідно до Конвенції про всесвітню спадщину в порушення Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту”,- йдеться в комюніке.

В ЮНЕСКО нагадали, що цей удар збігся з руйнуванням Центру культури народної творчості та художньої освіти у Миколаєві.

У документі зазначається, що попередня оцінка в Одесі виявила пошкодження кількох музеїв, які знаходяться на території Всесвітньої спадщини. Йдеться про Одеський археологічний музей, Одеський морський музей та Одеський літературний музей. Усі вони були відзначені ЮНЕСКО та місцевою владою блакитним щитом, відмітною емблемою Гаазької конвенції 1954 року.

“ЮНЕСКО знову закликає припинити напади на культурні цінності, які захищені широко ратифікованими міжнародними нормативними документами”, - підсумували в організації, і нагадали, що на сьогодні ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 270 культурних об’єктів в Україні з 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, Росія атакує Одещину кілька діб поспіль. Сьогодні російські окупаційні війська випустили 7 ракет різного класу по об'єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одещини.

Уночі 19 липня окупанти обстріляли в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Були влучання у два термінали порту: зерновий та олійний. Є поранений.

Уночі 18 липня ворог атакував Одесу шістьма ракетами "Калібр" з Чорного моря, всі їх збили сили ППО. Внаслідок падіння уламків є пошкодження об’єктів портової інфраструктури і приватних будинків. Поранено чоловіка.