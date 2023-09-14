Наступного вівторка, 19 вересня, в Києві відбудеться прем’єра фільму “ЄвроДонбас/EuroDonbas” за участі творчої групи.

Про це повідомила пресслужба Держкіно України.

“Документальний фільм “ЄвроДонбас” - це не просто спростування міфів та фейків. Це пошук історичної правди, відновлення проєвропейської ідентичності промислового Донбасу”, - йдеться у повідомленні.

Фільм демонструє іноземну спадщину Маріуполя, Лисичанська, Дружківки та селища Нью-Йорк. На жаль, їх вже неможливо побачити такими, як у фільмі, бо незабаром після зйомок майже всі об'єкти європейської спадщини були знищені армією окупантів.

Фільм брав участь в офіційній програмі Канадського МКФ документального кіно Hot Docs, 2023 та Фестивалю східноєвропейського кіно у Котбусі, 2022. Також стрічка стала фільмом закриття МКФ Kharkiv MeetDocs, 2022.

Режисер фільму - Корній Грицюк, а продюсер - Анна Паленчук.

Нагадаємо, фільм спільного виробництва Словаччини, Чехії та України "Фотофобія" отримав приз Europa Cinemas Label Award на 80-му Венеціанському кінофестивалі. Стрічка була відзначена у категорії "Найкращий європейський фільм".