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19 вересня в Києві відбудеться прем’єра фільму “ЄвроДонбас”

Фільм демонструє іноземну спадщину Маріуполя, Лисичанська, Дружківки та селища Нью-Йорк.

19 вересня в Києві відбудеться прем’єра фільму “ЄвроДонбас”
Фото: Держкіно

Наступного вівторка, 19 вересня, в Києві відбудеться прем’єра фільму “ЄвроДонбас/EuroDonbas” за участі творчої групи.

Про це повідомила пресслужба Держкіно України.

Документальний фільм “ЄвроДонбас” - це не просто спростування міфів та фейків. Це пошук історичної правди, відновлення проєвропейської ідентичності промислового Донбасу”, - йдеться у повідомленні.

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Фільм демонструє іноземну спадщину Маріуполя, Лисичанська, Дружківки та селища Нью-Йорк. На жаль, їх вже неможливо побачити такими, як у фільмі, бо незабаром після зйомок майже всі об'єкти європейської спадщини були знищені армією окупантів.

Фільм брав участь в офіційній програмі Канадського МКФ документального кіно Hot Docs, 2023 та Фестивалю східноєвропейського кіно у Котбусі, 2022. Також стрічка стала фільмом закриття МКФ Kharkiv MeetDocs, 2022.

Режисер фільму - Корній Грицюк, а продюсер - Анна Паленчук.

Нагадаємо, фільм спільного виробництва Словаччини, Чехії та України "Фотофобія" отримав приз Europa Cinemas Label Award на 80-му Венеціанському кінофестивалі. Стрічка була відзначена у категорії "Найкращий європейський фільм".

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