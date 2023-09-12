На культуру в бюджеті-2024 закладуть понад 8 млрд грн, менше, ніж торік, - Мінкульт

Понад 85% виділених коштів піде на зарплати, решта - на комунпослуги і "якісь важливі речі".

У бюджеті на 2024 рік на культуру запланують понад вісім мільярдів гривень.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, передає "Читомо".

За його словами, згідно з тими показниками, які були доведені Міністерством фінансів, бюджет галузі у 2024-му - менший орієнтовно на 160 млн у порівнянні з минулим роком.

Карандєєв розповів, що з цієї суми понад 85% піде на оплату праці та забезпечення роботи українських митців. Інша частина - на оплату комунальних послуг і "буквально трішки залишається на якісь важливі речі".

Йдеться, зокрема, про пріоритетні напрями роботи Мінкульту у 2024 році — це заходи з охорони та збереження культурної спадщини та підтримку мистецької освіти в Україні.

Тимчасовий очільник відомства зауважив, що Україна відстає від європейських держав за рівнем розвитку освітніх процесів, бо вони мають недостатню мистецьку та творчу складову. Глава Мінкульту підкреслив, що "мистецтва в освіті має бути більше".

Нагадаємо, до 15 вересня Кабінет Міністрів ухвалить проєкт державного бюджету на 2024 рік. Пріоритетом буде сектор безпеки й оборони.

Міноборони, до речі, запросило до кінця року додатково 251 мільярд гривень.