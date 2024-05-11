ХІІ Книжковий Арсенал: найважливіші події фестивалю

«Життя на межі» — фокус-тема від кураторів фестивалю літературознавиці Тетяни Огаркової та філософа Володимира Єрмоленка. Менеджерка комунікацій Мистецького Арсеналу Софія Кущ розповідає про найцікавіші з погляду організаторів події, які точно варто відвідати. Серед них — дискусії, читання, вистава, кіноперформанс і декілька виставок.

Дванадцятий Книжковий Арсенал пройде цьогоріч з 30 травня до 2 червня. Під час повномасштабної війни він відбудеться вже вдруге. На відміну від минулого року, коли асортимент представляли лише три київські книгарні , цього разу як учасники повертаються видавництва.

Фото: надано організаторами

Немає ніякого протиставлення центру і межі, бо межа і є центром. Її ритм — це ритм серця. Вона качає кров, від якої живе весь організм.

З есею кураторів фокус-теми ХІІ Книжкового Арсеналу

Традиційно Книжковий Арсенал буде не просто ярмарком, а й місцем для зустрічей, дискусій, кінопоказів, перформансів і виставкових проєктів. Щоб окреслити цьогорічний масштаб КА, наведемо трохи цифр: понад 160 подій, 6 сцен, більш ніж 100 видавців-учасників, 10 виставкових проєктів і 5 тематичних книгарень.

День 1-й

Першого дня, у четвер, 30 травня, на 17:00 заплановане відкриття, але увійти на територію Мистецького Арсеналу можна буде вже з 16:00.

Кураторка фокус-теми фестивалю Тетяна Огаркова промодерує дискусію «Межа всередині нас». Участь візьмуть Павло Казарін, Олександра Матвійчук, Олександр Михед, Лариса Денисенко, Олена Стяжкіна й Олександра Комарова.

Коли і де: 30 травня (четвер), 18:00, Головна сцена

У межах літературної програми відбудуться читання пам’яті письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу Краматорська російськими військами. Модеруватиме подію-читання «Свідчення» Олена Гусейнова, кураторка літературної програми ХІІ КА. Участь візьмуть Тетяна Терен, Софія Челяк, Галина Крук, Катерина Міхаліцина, Володимир Єрмоленко, Алім Алієв, Мирослава Барчук, Мар’яна Савка, Тетяна Пилипчук, Олеся Здоровецька, Ольга Русіна, Марічка Масюк, Роман Коваль.

Коли і де: 30 травня (четвер), 19:30, Головна сцена

Фото: facebook/Володимир Осипенко Олена Гусейнова під час Книжкового Арсеналу у 2023

Перший день завершиться кіноперформансом — репрем'єрою «Фати Моргани» з новим саундтреком від гурту «Пиріг і Батіг».

Коли і де: 30 травня (четвер), 20:00, Вулична сцена

День 2-й

Міжнародні спікери обговорять, як українська літературна класика стає ближчою для світу. Серед учасників — Уям Блекер, Марцін Ґачковський, Мирослав Томек, Якоб Вундервальд і Дейзі Гіббонс. Подія «Українська класика і міжнародні книжкові ринки: Валер'ян Підмогильний, Майк Йогансен, Леся Українка» відбудеться в межах літературної програми. Модеруватиме Саша Довжик.

Коли і де: 31 травня (п’ятниця), 12:00, Видавнича сцена

Про нову культурно-семантичну особливість книги в оптиці життя під постійними обстрілами говоритимуть Марина Чижова, Аеліта Горбунова й Антон Новіков з модеруванням Мирослави Барчук. Подія називається «Книга в укритті, книга як укриття».

Коли і де: 31 травня (п’ятниця), 13:30, Головна сцена

Зі спеціальною програмою ХІІ КА прийматиме Літературний фестиваль «П’ятий Харків». Програму організовують у співпраці з Харківським літературним музеєм, а куруватиме її літературний критик і літературознавець Євгеній Стасіневич. Презентуватимуть музичну моновиставу «Веселка на Салтівці» від театру «Нафта».

Коли і де: 31 травня (п’ятниця), 19:30, Вулична сцена

Фото: instagram/book_arsenal Вулична сцена Х Книжкового Арсеналу

День 3-й

Розмова «Найкращий книжковий дизайн – 2023. Рефлексія» буде присвячена конкурсу, церемонія нагородження котрого зазвичай відкривала фестиваль. Зараз цей формат трохи видозмінився, однак конкурс продовжує жити. У грудні 2023-го «Найкращий книжковий дизайн» визначився з виданнями-переможцями в різних категоріях. Серед них — Марія Гавриш і Володимир Гавриш, які візьмуть участь в обговоренні сучасного українського книжкового дизайну. До розмови долучаться також члени журі конкурсу Флоріан Ламм та Анна Іваненко. Модеруватиме розмову Оксана Карп’юк, кураторка професійних програм ХІІ КА.

Коли і де: 1 червня (субота), 15:00, Видавнича сцена

Обіцяє бути цікавою дискусія про бачення України світовими лідерами. Розмовлятимуть тут міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба й журналіст Вадим Карп'як.

Коли і де: 1 червня (субота), 14:00, Видавнича сцена

Після гучного успіху виставки «Боривітер» в Українському домі дотичні до неї фахівці обговорять особистість Алли Горської, художниці-монументалістки й активної громадської діячки. Участь візьмуть Олена Грозовська, Катя Лісова, Олексій Ананов й Олена Зарецька — внучка Алли Горської. Модеруватиме Олександр Саврук.

Коли і де: 1 червня (субота), 16:30, Літературна сцена

Про феномен Харкова як книговидавничого центру України говоритимуть Михайло Хрипак, Ігор Зарудко, Гнат Лагуна та Світлана Фельдман. Вони розкажуть, як працює найбільше видавниче місто в умовах повномасштабної війни.

Коли і де: 1 червня (субота), 18:00, Видавнича сцена

Фото: facebook/Володимир Осипенко Книжковий Арсенал 2023

День 4-й

Видання Vogue Ukraine другий рік поспіль організовує свою подію на КА, цього року вона матиме назву «Жінки про жінок: що ми відчуваємо сьогодні?». Учасниці: Еміне Джапарова, Елла Лібанова, Богдана Неборак, Катерина Приймак, Оксана Рубаняк, Ірина Славінська й Василіса Степаненко. Модеруватиме Дарія Слободяник, редакторка культури українського Vogue.

Коли і де: 2 червня (неділя), 10:30, Головна сцена

Ukraїner запросить Оксану Забужко, Євгена Глібовицького й Валерія Пекаря на дискусію «Як ми назвемо цю війну?». Модеруватиме ведуча Ukraїner’а Юлія Тимошенко.

Коли і де: 2 червня (неділя), 14:30, Головна сцена

Для батьків, у яких є діти-дошкільнята, відбудеться публічна розмова за участю психологині Світлани Ройз, інфлюєнсерки Світлани Тарабарової, заступниці міністра з питань ранньої дошкільної освіти та інклюзії в МОН Євгенії Смірнової та фахівчині із соціально-поведінкових змін Анастасії Золотухіної-Шкурко. Назва події — «Виховання та розвиток дошкільнят: як батькам зберегти баланс».

Коли і де: 2 червня (неділя), 15:00, Лекторій

Фото: litcentr.in.ua Лекторій Мистецького Арсеналу

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Поза програмою ХІІ КА готує 10 виставкових проєктів, що триватимуть усі фестивальні дні. Серед них — «Дефіляда», виставка майстерні «Аґрафка» (локація: ліве крило Мистецького Арсеналу, на мапі — зона С1). Серія ілюстрацій за мотивами роману Василя Кожелянка «Дефіляда в Москві» досліджує формування базового елементу візуальності — постаті воїна, його метаморфози та скульптурність.

СтратКом ЗСУ представить спільну виставку з Мистецьким Арсеналом «Вдягаю піксель. Історії тих, хто обрав боротьбу» з ілюстраціями Марі Кінович (локація: праве крило Мистецького арсеналу, на мапі — зона Е2). А Pictoric зробить виставку постерів «Життя на межі» (локація: Кафе Європа).

У трьох залах правого крила Мистецького Арсеналу відкриють виставку «Між прощанням і поверненням». Вона продовжить свою роботу і після завершення ХІІ КА. Проєкт про місця-фантоми під кураторством Асі Цісар і Наташі Чичасової покаже роботи сучасних українських і закордонних митців і мисткинь. Їх об’єднують образи втрачених місць, куди неможливо повернутися, які існують лише у мріях, фотографіях й історіях. Вони переосмислюватимуть досвід втрати: на примусових роботах, у депортації, у таборах Ді-Пі, під час Голокосту, протягом російсько-української війни.

Повну програму можна переглянути на сайті Книжкового Арсеналу.