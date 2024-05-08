Київський тиждень критики пройде в Амстердамі

Покажуть кіно про українські 1990-ті та концерт до 100-річчя Параджанова.

З 17 до 21 травня у культурному центрі De Balie в Амстердамі, Нідерланди, відбудеться спеціальна едиція Київського тижня критики. Про це повідомила пресслужба Arthouse Traffic.

Програма, яку представить український кінофестиваль, об’єднана темою «Подвійна експозиція: Україна у 90-х». До програми ввійшли фільми, зняті в Україні в 1990-х роках, та сучасні стрічки, які розповідають про цей період національного пробудження. Фільми відібрали українські критики та куратори фестивалю Дарія Бадьйор, Сергій Ксаверов, Ганна Дацюк. Після кожного показу відбудеться дискусія між одним із кураторів Київського тижня критики та нідерландськими кінокритиками.

Сучасні стрічки:

Фільмом-відкриттям фестивалю стане стрічка «Ти мене любиш?» Тоні Ноябрьової. Це історія дорослішання, яка розгортається напередодні падіння СРСР. Головна героїня стає свідкою розлучення батьків, розпаду однієї країни та народження іншої. Світова прем’єра відбулася на Берлінале в межах програми «Панорама», а українська — на Одеському міжнародному кінофестивалі, де виконавиця головної ролі Карина Химчук отримала Спеціальну відзнаку національного конкурсу за Найкращу жіночу роль.

До програми також увійшла кримінальна драма «Носоріг» Олега Сенцова. Стрічка розповідає про бандитські 90-ті в Україні. Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському міжнародному кінофестивалі.

Покажуть «Ля Палісіаду» Філіпа Сотниченка. Знята в жанрі пострадянського нуару, ця стрічка розповідає про розслідування вбивства міліціонера, яке розгортається за лічені місяці до скасування смертної кари. Світова прем’єра картини відбулася на Роттердамському міжнародному кінофестивалі, де вона здобула Приз Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ).

Ретроспектива:

Ретроспективну частину програми представляє стрічка «Лебедине озеро. Зона» Юрія Іллєнка, яка свого часу стала першим українським фільмом, показаним на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Фільм Юрія Іллєнка — екранізація сценарію Сергія Параджанова. Картина розповідає про кохання в'язня-втікача та жінки, яку він зустрічає біля монумента «Серп і молот». «Лебедине озеро» було відзначене премією міжнародної федерації кінокритиків ФІПРЕССІ Каннського кінофестивалю.

Серед ретроспективи також «Приятель небіжчика» В’ячеслава Криштофовича — ця екранізація книги Андрія Куркова вийшла одним із найвитонченіших зображень київських буднів 1990-х, яскраво прикрашених елементами детективу, мелодрами та абсурдизму.

На кіноогляді також покажуть «Оберіг» — містичну драму Миколи Рашеєва, яка може вважатися найкращим горором в історії українського кіно та найнеординарнішою роботою режисера. Фільм мав трагічну долю: він так і не був офіційно випущений у прокат, а демонструвався лише в кількох кіноклубах і пізно ввечері на деяких українських телеканалах.

Завершальним заходом стане мультимедійний концерт, присвячений 100-річчю з дня народження Сергія Параджанова. Перформанс чергує музику, зображення та тексти, які розширюють уявлення про шедевр «Тіні забутих предків» та унікальні обставини, за яких знімався фільм.

Програма в Амстердамі пройде за підтримки Steunfonds Oekraïense — Нідерландського літературного фонду та Посольства України в Королівстві Нідерланди.

Про Київський тиждень критики: