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Кабмін скасував проведення перепису населення у 2023 році

Перепис проведуть після закінчення війни.

Кабмін скасував проведення перепису населення у 2023 році
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів скасував проведення цьогоріч всеукраїнського перепису населення.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд визнав розпорядження КМУ від 09.12.2020 N 1542 «Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення» таким, що втратило чинність.

Державній службі статистики доручили внести пропозицію щодо проведення перепису населення після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

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Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації планує долучитися до проведення перепису населення після війни та використати інформацію з реєстрів для спрощення процедури. Мінцифри хоче залучити компанію Аpple.

Торік директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова повідомила, що наразі кількість населення нашої держави, за приблизними підрахунками, можна оцінити орієнтовно у 34-35 мільйонів.

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