Мінцифри планує залучити Аpple до перепису населення в Україні після закінчення війни

Міністерство цифрової трансформації планує долучитися до проведення перепису населення після війни та залучити інформацію з реєстрів для спрощення процедури.
Про це повідомив в ефірі телемарафону міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Після нашої перемоги потрібно буде точно проводити перепис населення. Але ми взагалі переосмислили підхід до цього. І розуміємо, що багато інформації можна отримати завдяки верифікації в реєстрах, щоб не смикати наших громадян і не запитувати те, що і так можна побачити завдяки деперсоналізованій синхронізації певних реєстрів”, – зазначив Федоров.
Він уточнив, що до перепису населення Мінцифри планує залучити компанію Аpple.
“Це буде один з найбільш сучасних та інноваційних переписів населення у світі”, – додав Федоров.
Нагадаємо, всеукраїнський перепис населення, який планували провести у 2023 році, відбудеться не раніше ніж після закінчення війни.