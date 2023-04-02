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Є загроза ворожої атаки “Шахедами” на Дніпропетровщині і Полтавщині

Керівник ОП закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Є загроза ворожої атаки “Шахедами” на Дніпропетровщині і Полтавщині
Фото: mil.in.ua

Наразі є загроза ворожої атаки “Шахедами” з півдня у Дніпропетровській і Полтавській областях.

Про це повідомляють у Telegram Збройні сили України.

“Загроза "Шахедів" з півдня... Станом на зараз загроза “Шахедів” на Дніпропетровщині та Полтавщині. Не нехтуємо сигналом тривоги”, – йдеться у повідомленні.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак також закликав не ігнорувати повітряну тривогу у тих регіонах, де вона оголошена.

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Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині та Конотопський район Сумської області. Є загиблі і поранені. 

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