Є загроза ворожої атаки “Шахедами” на Дніпропетровщині і Полтавщині

Наразі є загроза ворожої атаки “Шахедами” з півдня у Дніпропетровській і Полтавській областях.

Про це повідомляють у Telegram Збройні сили України.

“Загроза "Шахедів" з півдня... Станом на зараз загроза “Шахедів” на Дніпропетровщині та Полтавщині. Не нехтуємо сигналом тривоги”, – йдеться у повідомленні.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак також закликав не ігнорувати повітряну тривогу у тих регіонах, де вона оголошена.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині та Конотопський район Сумської області. Є загиблі і поранені.