Унаслідок російських обстрілів зупинилася теплоелектростанція ДТЕК

У неділю 2 квітня через російські обстріли була пошкоджена одна з теплоелектростанцій, яка припинила виробництво енергії.

Про це ДТЕК повідомляє у Telegram.

“Сьогодні внаслідок інтенсивних обстрілів вкотре постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Через атаку було пошкоджено обладнання станції, внаслідок чого ТЕС припинила виробництво електроенергії”, – зазначили у ДТЕК.

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи після закінчення обстрілів.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Курахівську ТЕС. О 16:25 голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що внаслідок атаки було порушене електропостачання по трьох електромережах, які забезпечують живлення Покровського району Донецької області.