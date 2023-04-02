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Унаслідок російських обстрілів зупинилася теплоелектростанція ДТЕК

Ймовірно мова йде про Курахівську ТЕС.

Унаслідок російських обстрілів зупинилася теплоелектростанція ДТЕК
Ілюстративне фото
Фото: energo.dtek.com

У неділю 2 квітня через російські обстріли була пошкоджена одна з теплоелектростанцій, яка припинила виробництво енергії.

Про це ДТЕК повідомляє у Telegram.

“Сьогодні внаслідок інтенсивних обстрілів вкотре постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Через атаку було пошкоджено обладнання станції, внаслідок чого ТЕС припинила виробництво електроенергії”, – зазначили у ДТЕК.

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи після закінчення обстрілів.

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Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Курахівську ТЕС. О 16:25 голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що внаслідок атаки було порушене електропостачання по трьох електромережах, які забезпечують живлення Покровського району Донецької області.

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