Визволення Київщини стало фундаментом успішних операцій ЗСУ, - Сирський

Рік тому Збройні сили України визволили Київщину від російських загарбників. Це стало стратегічною перемогою та основою подальших операцій.

Про це командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський написав у Telegram.

За його словами, деокупація Київщини стала фундаментом майбутніх успішних операцій ЗСУ.

"Завдяки вдалим діям мотивованих воїнів Сил оборони, рік тому нам вдалося здобути стратегічну перемогу над російською армією і вибити її підрозділи з Київської області та півночі загалом. Пишаюся кожним воїном та командиром. Честь! Слава Україні", - заявив він.

Нагадємо, що 31 березня, в Ірпені Київської області відкрили стелу пам'яті актору та волонтеру Павлу Лі. Він загинув на початку березня минулого року від російського обстрілу.