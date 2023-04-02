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Визволення Київщини стало фундаментом успішних операцій ЗСУ, - Сирський

Сирський подякував воїнам ЗСУ, які звільняли столичну область.

Визволення Київщини стало фундаментом успішних операцій ЗСУ, - Сирський

Рік тому Збройні сили України визволили Київщину від російських загарбників. Це стало стратегічною перемогою та основою подальших операцій.

Про це командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський написав у Telegram.

За його словами, деокупація Київщини стала фундаментом майбутніх успішних операцій ЗСУ.

"Завдяки вдалим діям мотивованих воїнів Сил оборони, рік тому нам вдалося здобути стратегічну перемогу над російською армією і вибити її підрозділи з Київської області та півночі загалом. Пишаюся кожним воїном та командиром. Честь! Слава Україні", - заявив він.

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Нагадємо, що 31 березня, в Ірпені Київської області відкрили стелу пам'яті актору та волонтеру Павлу Лі. Він загинув на початку березня минулого року від російського обстрілу.

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