Росія тримає у Чорному морі два ракетоносії

У Середземному морі знаходиться до 7 ворожих кораблів.

Росія тримає у Чорному морі п’ять бойових кораблів, з них два носії крилатих ракет “Калібр”.

Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у Facebook.

“Станом на 2 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 12 ракет; в Азовському морі – 1 ворожий корабель; в Середземному морі до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет”, – ідеться у повідомленні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 6 суден, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що Російська Федерація 31 березня завдала чергового ракетного удару по цивільних цілях з використанням балістичних ракет.