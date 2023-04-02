В Авдіївці ще лишаються восьмеро дітей

Наступного тижня 13 прифронтових громад Донеччини хочуть запровадити примусову евакуацію дітей.

Про це заявив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш, повідомляє Еспресо.

"Позавчора було в місті 6 дітей, одну вивезли - стало п'ять. Потім знайшли ще трьох. Зараз реальна кількість дітей - вісім", - зазначив він.

Барабаш додав, що деякі батьки як і раніше не хочуть виїжджати з міста, яке знаходиться під постійним обстрілом російської авіації та артилерії.

"Навіть після загибелі п'ятимісячного хлопчика, інші батьки відмовляються виїжджати - не хочуть їхати. Мабуть, уже немає до чого достукуватися в цих батьків - крім негативу, у нас уже нічого немає. Вони неадекватні, всі розповідають, що в місті дітей нема. Жоден із них не підтвердив це. Вони ховають дітей. Якісь шпигунські пристрасті. Побачимо, будемо забирати і вивозити", - підсумував очільник ВЦА.

Нагадаємо, що під вогнем російської армії в Авдіївці загинули 5-місячний хлопчик та його бабуся.