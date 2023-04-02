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На Луганщині прикордонники збили безпілотник росіян

Збити безпілотник вдалося за допомогою антидронової рушниці.

На Луганщині прикордонники збили безпілотник росіян
Фото: ДПСУ

Прикордонникам на території Луганської області вдалося "приземлити" один з безпілотників російських окупантів. 

Про захоплений дрон повідомив пресцентр ДПСУ. 

"Прикордонники на Луганщині збили ворожий БПЛА. Приземлити безпілотник з написом "Боря" вдалося за допомогою антидронової рушниці", - йдеться у повідомленні.

Бійці вже придумали застосування безпілотнику окупантів. Якщо дрон не вдасться полагодити і використовувати для потреб українських воїнів, то він піде на запчастини для інших БПЛА, які застосовують ЗСУ. Модель захопленого коптера не повідомлялася.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

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Нагадаємо, що 31 березня українські захисники показали, як відбивали російську атаку іранських дронів "Шахед".

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