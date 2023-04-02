Прикордонникам на території Луганської області вдалося "приземлити" один з безпілотників російських окупантів.
Про захоплений дрон повідомив пресцентр ДПСУ.
"Прикордонники на Луганщині збили ворожий БПЛА. Приземлити безпілотник з написом "Боря" вдалося за допомогою антидронової рушниці", - йдеться у повідомленні.
Бійці вже придумали застосування безпілотнику окупантів. Якщо дрон не вдасться полагодити і використовувати для потреб українських воїнів, то він піде на запчастини для інших БПЛА, які застосовують ЗСУ. Модель захопленого коптера не повідомлялася.
Нагадаємо, що 31 березня українські захисники показали, як відбивали російську атаку іранських дронів "Шахед".