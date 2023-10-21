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Заяви Путіна про “Кинджали” над Чорним морем спрямовані на російську аудиторію, – розвідка

Балістичні ракети досі у стадії експлуатаційних випробувань.

Заяви Путіна про “Кинджали” над Чорним морем спрямовані на російську аудиторію, – розвідка
МІГ-31 армії РФ
Фото: змі окупантів

Фахівці британської розвідки оцінили перспективи застосування російських літаків-перехоплювачів, оснащених балістичними ракетами повітряного базування "Кинджал", зазначивши, що нині вони "перебувають на стадії експлуатаційних випробувань, причому результати їх застосування в Україні незадовільні". 

Про це йдеться у зведенні Британської розвідки у мережі "Х".

Як нагадує британська розвідка,російський президент під час візиту до Китаю 18 жовтня оголосив, що Росія почне патрулювання винищувачів у східній частині Чорного моря з використанням літаків МіГ-31І, озброєних балістичними ракетами повітряного базування Х-47М2 "Кинджал".

Причиною цього стало посилення морської присутності США у східному Середземномор'ї за рахунок суден із системами озброєнь з оголошеною дальністю дії до 2000 кілометрів.

Фото: Британська розвідка, мережа "Х"

"Ця заява відповідає типовій російській риториці, спрямованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід агресором, а дії Росії представляє як необхідні для захисту держави", – зазначається в огляді.

Британська розвідка вказує, що Путін окремо підкреслив наявність у МіГ-31 "Кинджалів" та їхніх декларованих можливостей.

Це "майже напевно" було зроблено як "стратегічне послання", аби показати, що Росія й далі може виробляти та експлуатувати нову зброю попри війну проти України. Водночас "Кинджали" ще фактично перебувають на стадії експлуатаційних випробувань, а їхня ефективність в Україні досі була низькою.

"На папері він залишається дуже потужним, здатним досягти гіперзвукових швидкостей і уникати сучасних систем протиповітряної оборони, хоча майже напевно потребує значного вдосконалення в тому, як Росія використовує його для реалізації цього потенціалу", – підкреслюють у британській розвідці.

В Естонській розвідці застерігають, що Росія маскує підготовку до нового наступу і називає свої дії активною обороною. За інформацією розвідників, найближчими тижнями армія РФ спробує розвинути успіх, направити туди додаткові сили і перейти в наступ на тій ділянці фронту.

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