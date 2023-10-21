Головне за ніч та ранок суботи, 21 жовтня: бої під Авдіївкою, понад 100 бойових зіткнень, нова тактика окупантів

Уночі на суботу під час обстрілу України окупанти використали нову тактику мішаних атак. За словами керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, українські військові спостерігали одночасний пуск крилатих ракет та КАБів.

За словами Гуменюк, наразі спостерігається активізація тактичної авіації, застосування ракетних комплексів наземного базування і пуски ракет разом з КАБами. Одночасний пуск крилатих ракет і авіабомб українські військові раніше не спостерігали.

"Це однозначно намагання ворогом завдати ракетного удару максимально ефективно для себе, оскільки знають, що по КАБах працювати ми не можемо", – зазначила Гуменюк.

Наталія Гуменюк додає, що цієї ночі ворог застосував складну тактику обстрілу мішаних атак –практично одночасно спрямовувались з тактичної авіації і керовані авіабомби по фронтових територіях і крилаті ракети типу Х-59 по подальших територіях другого ешелону підготовки, "наприклад Кривий Ріг, Миколаївська область і застосовувались ударні беспілотники".

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося понад 100 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали школа, багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів в районах Новокалинового, Степового та Первомайського Донецької області.

Авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 21 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що втрати російських військ у війні в Україні на ранок суботи склали 790 окупантів, загальна кількість втрат ворога з початку вторгнення становить 292850 військових. Крім того, ЗСУ знищили 5 артсистем та 55 ББМ.

Про інші втрати противника – в новині.

Оператори 3-го полку Сил спецоперацій (ССО) виявили важку техніку окупантів, яка рухалась у напрямку Авдіївки. В результаті були знищені російські танки та БТР, повідомила пресслужба Командування Сил спецоперацій ЗСУ.

“На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити місто. Однак наші захисники міцно тримають оборону і завдають ворогу чималих втрат”, - зазначили в ССО.

Бійці ССО за допомогою FPV-дронів, Javelin та мінометів знищили чотири БТР, два танки, кілька десятків живої сили противника.

Унаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу ввечері та вночі на 21 жовтня пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Ворог продовжує тактику терору. Ввечері та вночі окупанти атакували Україну, в тому числі і наше місто, ракетами та ударними БПЛА. На жаль, були влучення. Внаслідок вечірнього ракетного удару по дачному кооперативу в передмісті загинув чоловік 1963 р.н., його дружина 1967 р.н. була доставлена до лікарні у тяжкому стані", – повідомляє Олександр Вілкул.

Відомо, що було пошкоджено три будинки. Пожежа, що виникла в результаті удару, була оперативно ліквідована.

"Пізно ввечері була ще одна атака ракетами та БПЛА. Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. Пожежа, що виникла була також оперативно ліквідована. Головне – без втрат", – додав глава Ради оборони.

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