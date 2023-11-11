Російські окупанти знову завдали ударів по Херсону. Є руйнування

У суботу росіяни знову завдали ударів по середмістю Херсону. Руйнувань зазнали багатоквартирні будинки, приватні будинки та автівки. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"Сьогодні близько 12:35 окупанти масовано обстріляли середмістя Херсона. Відомості про потерпілих цивільних наразі відсутні. Пошкоджено низку багатоквартирних та приватних будинків, господарчих споруд, автівки", — пишуть у прокуратурі.

Також, в ніч на 11 листопада близько 01:00 збройні сили рф, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли село Чорнобаївка Херсонського району. Із множинними вогнепальними осколковими пораненнями та переломами госпіталізовано 72- річного чоловіка.

На місцях подій прокурори з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, мешканців Херсонської області просять уникати сьогодні відкритого простору. В ОВА застерігають щодо ймовірних масованих обстрілів, адже сьогодні річниця звільнення Херсону від російської окупації.