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Російські окупанти знову завдали ударів по Херсону. Є руйнування

Постраждало середмістя Херсону.

Російські окупанти знову завдали ударів по Херсону. Є руйнування
Фото: Херсонська обласна прокуратура

У суботу росіяни знову завдали ударів по середмістю Херсону. Руйнувань зазнали багатоквартирні будинки, приватні будинки та автівки. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. 

"Сьогодні близько 12:35 окупанти масовано обстріляли середмістя Херсона. Відомості про потерпілих цивільних наразі відсутні. Пошкоджено низку багатоквартирних та приватних будинків, господарчих споруд, автівки", — пишуть у прокуратурі. 

Також, в ніч на 11 листопада близько 01:00 збройні сили рф, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли село Чорнобаївка Херсонського району. Із множинними вогнепальними осколковими пораненнями та переломами госпіталізовано 72- річного чоловіка. 

На місцях подій прокурори з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, мешканців Херсонської області просять уникати сьогодні відкритого простору. В ОВА застерігають щодо ймовірних масованих обстрілів, адже сьогодні річниця звільнення Херсону від російської окупації.

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