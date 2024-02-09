У Міноборони заявили, що жодного члена антикорупційної ради не усували від виконання обовʼязків

Перед цим членкиня ради Дана Ярова заявила, що її відсторонили "від усіх процесів".

Жодного члена Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України не усували від виконання своїх обовʼязків.

Про це повідомив член Антикорупційної ради при відомстві Геннадій Кривошея, цитує його пресслужба відомства.

"За моєю інформацією станом на 18.20, жодного помічника заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова не було звільнено, і подібні питання про звільнення навіть не розглядаються", – сказав Кривошея.

У відомстві додали, що "громадська Антикорупційна рада при МОУ спільно з Міністерство оборони України продовжує свою роботу".

Спростування з'явилося після того, як деякі телеграм-канали і медіа поширили інформацію про відсторонення членкині Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дани Ярової і загалом всієї Антикорради. Свій коментар Ярова оприлюднила під дописом волонтера Назара Приходька. Він на фейсбук-сторінці назвав нову систему закупівель для ЗСУ "новим корупційним Роттердамом+", заявивши, що "вимоги прописані під конкретних учасників процедур закупівлі, а саме розраховані виключно на торгівельні мережі-супермаркети". Він попросив прокоментувати ситуацію Дану Ярову. Вона відповіла, що її 9 лютого відсторонили від усіх процесів в Міністерстві оборони, тому вона не може відповісти на питання щодо процедури закупівель.