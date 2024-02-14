Служба безпеки України повідомила про затримання ще 5 проросійських агітаторів, які діяли у різних регіонах України.
Затримані виправдовували збройну агресію РФ, а також закликали до захоплення державної влади та розпалювали міжнаціональну ненависть у державі.
Так, у Києві: припинено протиправну діяльність столичного блогера, який публічно принижував гідність однієї з національних спільнот та заперечував збройну агресію РФ проти України.
Для цього фігурант записував провокативні стріми на території історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», а потім викладав їх на власних сторінках у Facebook, Instagram та Youtube.
На Житомирщині: викрили активістів місцевого осередку фейкового народовладдя. Ними виявились двоє місцевих жителів, які нав’язували людям кремлівські наративи про війну в Україні.
Так, наприклад, збройну агресію РФ вони називали «громадянським конфліктом» у нашій державі.
Для поширення ворожої пропаганди фігуранти проводили в будівлі бібліотеки так звані «семінари», а потім викладали відповідне відео у соцмережах.
На Запоріжжі: викрито дружину настоятеля місцевого храму УПЦ (МП), яка у власному Телеграм-каналі героїзувала російських окупантів та виправдовувала їхні злочини в Маріуполі.
У Черкасах: вирок отримала місцева агітаторка, яка публічно закликала до насильницького захоплення державної влади та військового перевороту в Україні.
За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.
Нещодавно СБУ повідомила, що викрила ще одну організаторку незаконного референдуму РФ, який відбувся у період окупації правобережної Херсонщини. Колаборантка під виглядом переселенки ховалася у Кривому Розі та оформила соцвиплати.