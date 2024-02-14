Речник ОСУВ “Таврія” спростував ІПСО росіян щодо нібито ураження полігону з українськими бійцями біля Селидового

Речник ОСУВ “Таврія” Дмитро Лиховій повідомив, що 13 лютого росіяни почали розганяти класичну ІПСО – нібито вони уразили ракетами "полігон" з українськими військовими, зокрема з бійцями 3-ї штурмової бригади.
Окупанти стверджують, що вбили від 200 до 1500 військових. Мовляв, "ось як починає новий головнокомандувач ЗСУ".
“Зараз уже можна стверджувати напевно, що ця російська брехня випередила власне основні російські ракетні удари по Селидовому й околицях. Через російський бардак іпсошний «постріл» був завчасним і виявився холостим. Російську тєлєгу вчепили попереду лошаді”, – написав Лиховій.
Він зазначив, що у відділі зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія", до якого входить Селидове, опитати бригади Авдіївського і Донецького напрямків та отримати від них спростування: таких втрат, такої події в них у районі Селидового не було взагалі.
“Та і якщо подумати. Який «полігон» за 20 км від лінії фронту? Які шикування, скупчення? Цього зараз немає й не може бути. Як і немає в районі Селидового тих військових частин ЗСУ, про які бреше московська пропаганда”, – написав речник ОСУВ “Таврія”.
- Вчора, 13 лютого, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський також спростував фейк російської пропаганди про нібито втрати Сил оборони під Селидовим на Донеччині. Командувач заявив, що так окупанти відволікають увагу увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку.
- В ніч на 14 лютого окупаційні війська поцілили по цивільних об’єктах у Селидовому. Троє людей загинули, зокрема дитина і вагітна.
- Увечері 13 лютого окупанти обстріляли Селидове, внаслідок атаки пошкоджено п'ятиповерховий будинок, 12 квартир повністю зруйновано. Серед поранених були діти 2016 та 2007 років народження. Також з-під завалів вдалося дістати одного потерпілого.
- 12 лютого росіяни у черговий раз обстріляли Селидове, тоді було поранено жінку та двох дітей. Пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків та лінії електропередачі.