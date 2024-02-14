Закарпатський ексвоєнком, що змушував солдатів будувати маєток, постане перед судом

Посадовцю загрожує до 12 років у в’язниці.

Завершили розслідування щодо колишнього начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який змушував солдатів будувати йому приватний маєток.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Влітку 2023 року ДБР викрило посадовця у взаємодії з Нацполіцією. За наказом посадовця підлеглі військовослужбовці з січня до серпня минулого року замість служби проводили будівельні роботи у його маєтку", – йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що на будівництві у воєнкома постійно працювали п’ятеро солдатів. Ще один підлеглий за погодженням з керівником замість служби займався підприємницькою діяльністю.

Попри це усі військові отримували кошти від держави. Всього вони отримали понад 500 тисяч грн.

Тепер колишнього військового комісара обвинувачують у перевищенні службових повноважень, обвинувальний акт направлено до суду.

Фото: ДБР Воєнком змушував солдатів будувати маєток

Фото: ДБР До будівництва маєнтку воєнком залучав п’ятьох солдатів

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Обвинуваченого звільнили із посади і суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 800 тис. грн застави.

Вирішується питання про відшкодування завданих державі збитків. На фігуранта також складено адмінпротокол про корупцію.

Посадовця викрили 2 серпня минулого року. Під час обшуку у нього також виявили символіку Росії та СРСР – георгіївські стрічки, прапор і військовий головний убір країни-агресорки, футболку із логотипом "СССР", радянське посвідчення, партійний квиток члена забороненої партії, коробку із російськими монетами.