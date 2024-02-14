Закарпатський ексвоєнком, що змушував солдатів будувати маєток, постане перед судом

Завершили розслідування щодо колишнього начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який змушував солдатів будувати йому приватний маєток.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
"Влітку 2023 року ДБР викрило посадовця у взаємодії з Нацполіцією. За наказом посадовця підлеглі військовослужбовці з січня до серпня минулого року замість служби проводили будівельні роботи у його маєтку", – йдеться у повідомленні.
У ДБР зазначили, що на будівництві у воєнкома постійно працювали п’ятеро солдатів. Ще один підлеглий за погодженням з керівником замість служби займався підприємницькою діяльністю.
Попри це усі військові отримували кошти від держави. Всього вони отримали понад 500 тисяч грн.
Тепер колишнього військового комісара обвинувачують у перевищенні службових повноважень, обвинувальний акт направлено до суду.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Обвинуваченого звільнили із посади і суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 800 тис. грн застави.
Вирішується питання про відшкодування завданих державі збитків. На фігуранта також складено адмінпротокол про корупцію.
Посадовця викрили 2 серпня минулого року. Під час обшуку у нього також виявили символіку Росії та СРСР – георгіївські стрічки, прапор і військовий головний убір країни-агресорки, футболку із логотипом "СССР", радянське посвідчення, партійний квиток члена забороненої партії, коробку із російськими монетами.
- Наприкінці грудня минулого року у Запоріжжі викрили воєнкома, який "відмазав" від мобілізації щонайменше 300 осіб.
- Орієнтовна вартість "послуги" складала 2-3 тисячі доларів США на одну людину.
- У рівненського воєнкома, який побив солдата битою, конфіскували майно на майже 52 мільйони гривень. Зокрема, конфіскували 7 будинків на гірськолижному курорті та дві земельні ділянки.