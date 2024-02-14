Киянину, який публікував антисемітські відео із Бабиного Яру, повідомили про підозру

Також він просував проросійські антисемітські та антиукраїнські наративи у Facebook, Instagram і Youtube.

Повідомили про підорозру чоловікові, який записував антисемітські відео на території Парку-меморіалу Бабин Яр, а потім викладав їх у різних соцмеражах.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

"Підозрюваний на території Парку-меморіалу Бабин Яр через власний акаунт у соціальній мережі Instagram публічно поширив повідомлення та відеозапис, в яких містилися антисемітські висловлювання. Вони були спрямовані на розпалювання національної ворожнечі, ненависті та приниження національної честі й гідності єврейського народу", – йдеться у повідомленні.

До цього чоловік просував проросійські антисемітські наративи через публікації у соцмережах Facebook, Instagram і Youtube. Там він також систематично розміщував антиукраїнські відеозаписи та стріми.

Раніше чоловік потрапляв у поле зору правоохоронців через антиконституційні акції протесту та супротив поліції.

"Зокрема, на столичному Подолі в 2020 році чоловік перевернув релігійну конструкцію "Ханукія". За вказаними фактами на розгляді в Подільському та Дарницькому районних судах м. Києва перебувають обвинувальні акти", – повідомили у генпрокуратурі.

Фото: Офіс генпрокурора Підозрюваний у 2020 році перевернув Ханукію

Крім того, обвинувальний акт щодо нього є і в Ленінському районному суді м. Кіровограда. Тоді чоловік розмістив на власній сторінці у Facebook відеозапис, у якому демонстрував примірник книги, що містить заклики до насильницької зміни влади та до захоплення державної влади