Британська розвідка припустила, як РФ могла запустити по Україні ракету "Циркон"

Бринтанська розвідка,проаналізувавши звіт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, згідно із яким під час атаки на Київ 7 лютого Росія використала ракету "Циркон", припустила, що для запуску агресорка могла використати наземну систему берегової оборони К-300.

"Відсутність у Чорному морі суден, які, як відомо, транспортують ракети, викликає питання щодо методу запуску. Ймовірно, для цього адаптована російська наземна система берегової оборони К-300. Якщо його використання буде підтверджено, це стане серйозним викликом для української ППО через його швидкість і маневреність", – наголосили у британській розвідці.

Також там додали, що нова російська ракета, яку спочатку розробили для російського флоту, здатна уражати цілі на відстані до 1000 км.

"Ймовірно, росіяни випробовують нову оперативну систему озброєнь в умовах реального конфлікту для забезпечення впевненості і демонстрації спроможностей", – додали у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 February 2024.



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