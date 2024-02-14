Сльози через Україну висохли
Сльози через Україну висохли
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
Крим на прицілі
Крим на прицілі
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України
Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України
Спікер Палати представників США відкидає законопроєкт про допомогу для України без антиміграційних норм
Спікер Палати представників США відкидає законопроєкт про допомогу для України без антиміграційних норм
ГоловнаСуспільствоВійна

Британська розвідка припустила, як РФ могла запустити по Україні ракету "Циркон"

Імовірно, до запуску пристосували російську наземну систему берегової оборони К-300.

Британська розвідка припустила, як РФ могла запустити по Україні ракету "Циркон"
Фото: topspb.tv

Бринтанська розвідка,проаналізувавши звіт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, згідно із яким під час атаки на Київ 7 лютого Росія використала ракету "Циркон", припустила, що для запуску агресорка могла використати наземну систему берегової оборони К-300.

"Відсутність у Чорному морі суден, які, як відомо, транспортують ракети, викликає питання щодо методу запуску. Ймовірно, для цього адаптована російська наземна система берегової оборони К-300. Якщо його використання буде підтверджено, це стане серйозним викликом для української ППО через його швидкість і маневреність", – наголосили у британській розвідці. 

Також там додали, що нова російська ракета, яку спочатку розробили для російського флоту, здатна уражати цілі на відстані до 1000 км.

"Ймовірно, росіяни випробовують нову оперативну систему озброєнь в умовах реального конфлікту для забезпечення впевненості і демонстрації спроможностей", – додали у розвідці. 

  • Нещодавно експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) досліджуючи російські ракети, якими ворог 7 лютого 2024 року атакував Україну, дійшли висновку, що, схоже, агресорка використала 3М22 "Циркон" − протикорабельну гіперзвукову крилату ракету, яку прийняли на озброєння у січні 2023 року. 
  • Раніше про те, що в атаці на Київ 7 лютого ворог використав "Циркон", повідомили іноземні ЗМІ. 
  • 7 лютого над столицею України та біля неї збили близько 20 ракет. Повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків. Тоді внаслідок ракетного удару загинули люди, близько 50 осіб були поранені, ударом пошкодило багатоповерхівку.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies