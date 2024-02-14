Британська розвідка припустила, як РФ могла запустити по Україні ракету "Циркон"

Бринтанська розвідка,проаналізувавши звіт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, згідно із яким під час атаки на Київ 7 лютого Росія використала ракету "Циркон", припустила, що для запуску агресорка могла використати наземну систему берегової оборони К-300.
"Відсутність у Чорному морі суден, які, як відомо, транспортують ракети, викликає питання щодо методу запуску. Ймовірно, для цього адаптована російська наземна система берегової оборони К-300. Якщо його використання буде підтверджено, це стане серйозним викликом для української ППО через його швидкість і маневреність", – наголосили у британській розвідці.
Також там додали, що нова російська ракета, яку спочатку розробили для російського флоту, здатна уражати цілі на відстані до 1000 км.
"Ймовірно, росіяни випробовують нову оперативну систему озброєнь в умовах реального конфлікту для забезпечення впевненості і демонстрації спроможностей", – додали у розвідці.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 February 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 14, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OvlDlvNrbQ #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lTY06hY59e
- Нещодавно експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) досліджуючи російські ракети, якими ворог 7 лютого 2024 року атакував Україну, дійшли висновку, що, схоже, агресорка використала 3М22 "Циркон" − протикорабельну гіперзвукову крилату ракету, яку прийняли на озброєння у січні 2023 року.
- Раніше про те, що в атаці на Київ 7 лютого ворог використав "Циркон", повідомили іноземні ЗМІ.
- 7 лютого над столицею України та біля неї збили близько 20 ракет. Повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків. Тоді внаслідок ракетного удару загинули люди, близько 50 осіб були поранені, ударом пошкодило багатоповерхівку.