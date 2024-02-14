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"Це не благодійність, а інвестиція в нашу власну безпеку", – Столтенберг про допомогу Україні

Генеральний секретар НАТО розраховує на підтримку Конгресом нового пакету для України. 

"Це не благодійність, а інвестиція в нашу власну безпеку", – Столтенберг про допомогу Україні
Єнс Столтенберг
Фото: скріншот

Цього тижня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО і засідання Контактної групи з питань оборони України. Обидві зустрічі фокусуватимуться на підтримці, повідомив на брифінгу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він додав, що Україну продовжать підтримувати у наближенні до стандартів НАТО в усьому. А союзники продовжать постачання зброї, обладнання і снарядів.

"Ця підтримка сприяє справжнім змінам. З нашою допомогою хоробрі українці відвоювали половину територій, яку Росія захопила (від початку повномашстабного вторгнення – Ред.), відкрили коридор у Чорному морі і завдали важких втрат російським військам", – сказав він.

Столтенберг привітав рішення ЄС надати Україні нову підтримку в 50 млрд євро і сказав, що розраховує на Конгрес США.

"Це не благодійність, а інвестиція в нашу власну безпеку", – наголосив генсек. 

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