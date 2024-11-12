Уряд створив міжвідомчу робочу групу для реалізації Стратегії морської безпеки України

Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань координації виконання Стратегії морської безпеки України. Уряд також затвердив положення про групу та її персональний склад.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Група працюватиме як координаційний центр, об'єднуючи зусилля різних відомств та експертів. Це дозволить забезпечити системний підхід до реалізації морської безпекової політики та ефективно впроваджувати стратегічні рішення.
Група розроблятиме порядок моніторингу виконання Стратегії та планів Уряду, а також готуватиме пропозиції щодо його удосконалення. Також готуватиме пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері морської безпеки та зебезпечуватиме координацію дій органів державної виконавчої влади, інших органів, установ та організацій.
Ця структура матиме повноваження організовувати експертні обговорення, залучати фахівців та аналізувати виконання Стратегії. До її роботи можуть залучатися не лише представники державних органів, а й представники місцевого самоврядування та незалежні експерти.
Особлива увага приділятиметься міжнародній співпраці. Група сприятиме вивченню досвіду провідних морських держав та налагодженню партнерства з міжнародними організаціями. Це допоможе впроваджувати найкращі світові практики у сфері морської безпеки та посилювати міжнародну підтримку України.
- 17 липня цього року Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України.
- Проєкт стратегії представили в РНБО у 2023, а сам документ ухвалили за два тижні до повномасштабного вторгнення Росії.
- У документі йдеться про нарощування спроможностей ЗСУ для стримування збройної агресії проти України з морських та річкових напрямків; будівництво збалансованих Військово-Морських Сил з усіма родами сил; нарощування спроможностей сил безпеки і сил оборони шляхом оснащення морськими безекіпажними апаратами тощо.
- Крім того, у стратегії вперше передбачили кілька завдань. Серед них – створення умов для регулярної присутності сил НАТО в Азово-Чорноморському регіоні, використання всіх можливих міжнародно-правових механізмів задля введення та реалізації повної заборони Росії мати військово-морські сили, військові кораблі в Азово-Чорноморському басейні.
- Зазначалося, що документ підтримують військові, оскільки він сприятиме захисту національних інтересів України на морі, а "без моря України не буде".