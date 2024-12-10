Франція починає виведення військ з Чаду

Франція вивела зі столиці Чаду Нджамени два військових літаки, чим почала виведення своїх військових з цієї африканської країни.
Про це повідомляє Reuters.
Французька армія повідомила про це через два тижні після того, як Чад заявив про припинення співпраці з Парижем в галузі оборони.
Наразі не узгоджені умови виведення, а також те, чи залишаться будь-які французькі війська в центральноафриканській країні. Франція все ще має близько 1000 військових у Чаді.
"Це знаменує початок повернення французької техніки, дислокованої в Нджамені", - сказав речник армії полковник Гійом Верне після того, як два винищувачі Mirage залишили Чад.
Раніше Франція вже вивела своїх солдатів з Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру після військових переворотів у цих країнах Західної Африки та поширення антифранцузьких настроїв.
Тепер відхід із Чаду покладе край десятиліттям французької військової присутності в регіоні Сахель і прямим французьким військовим операціям проти ісламістських бойовиків.