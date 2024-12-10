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Франція починає виведення військ з Чаду

У Чаді зараз знаходяться близько 1000 французьких військових.

Франція починає виведення військ з Чаду
Французький реактивний винищувач Mirage 2000 вилітає на місію до Лівії з військової бази Суда на острові Крит, 30 березня 2011 р
Фото: EPA/UPG

Франція вивела зі столиці Чаду Нджамени два військових літаки, чим почала виведення своїх військових з цієї африканської країни.

Про це повідомляє Reuters.

Французька армія повідомила про це через два тижні після того, як Чад заявив про припинення співпраці з Парижем в галузі оборони.

Наразі не узгоджені умови виведення, а також те, чи залишаться будь-які французькі війська в центральноафриканській країні. Франція все ще має близько 1000 військових у Чаді.

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"Це знаменує початок повернення французької техніки, дислокованої в Нджамені", - сказав речник армії полковник Гійом Верне після того, як два винищувачі Mirage залишили Чад.

Раніше Франція вже вивела своїх солдатів з Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру після військових переворотів у цих країнах Західної Африки та поширення антифранцузьких настроїв.

Тепер відхід із Чаду покладе край десятиліттям французької військової присутності в регіоні Сахель і прямим французьким військовим операціям проти ісламістських бойовиків.

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