Австралія провела успішне випробовування ракети Tomahawk

Країна стала третьою у світі, яка придбала та випустила цю крилату ракету.

Австралія успішно випробувала крилату ракету "Tomahawk". Її випустили із есмінця HMAS Brisbane класу "Хобарт".

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.

Зазначається, що таким чином Австралія стала третьою країною у світі, яка придбала та випустила цю крилату ракету.Завдяки збільшеному радіусу дії до 2500 км "Tomahawk" є ракетою "світового класу", що дозволяє наносити точні удари на великій відстані по наземних цілях із морських платформ.

Крім Австралії, придбали та випробовують ці ракети США та Великобританія.

Загалом Австралія придбає понад 200 ракет "Tomahawk", які розгорнуть на її есмінцях класу "Хобарт" і майбутніх платформах ВМС, включаючи підводні човни класу "Вірджинія" та, за умови техніко-економічних обґрунтувань, фрегати класу "Хантер".