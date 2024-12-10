США успішно провели випробування на перехоплення балістичної ракети

Успішне перехоплення є частиною ініціативи з розробки системи оборони Гуаму.

Агентство протиракетної оборони США вперше успішно перехопило балістичну ракету середньої дальності з повітря під час випробування поблизу острову Гуам.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомило міноборони США, це стало важливою віхою в розвитку обороноздатності острова. Успішне перехоплення є частиною ініціативи з розробки системи оборони Гуаму.

Під час випробувань Flight Experiment Mission-02 (FEM-02), система Aegis, інтегрована з новим радаром AN/TPY-6 і системою вертикального запуску, випустила стандартну ракету Missile-3 Block IIA.

Ця ракета, виготовлена компанією RTX Corp, успішно перехопила балістичну ракету середньої дальності. Її запустили з повітря біля узбережжя авіабази Андерсен.

Гуам - це територія США в західній частині Тихого океану. Острів розташований ближче до Китаю, ніж до Гаваїв, і є стратегічним військовим форпостом. Гуам відіграє вирішальну роль у збереженні присутності США в регіоні та стримуванні потенційних супротивників.