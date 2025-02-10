Президент Румунії оголосив про відставку. Парламент голосуватиме за неї у вівторок

Клаус Йоганніс йде з посади на тлі все більшого невдоволення серед населення і навіть його власних політичних союзників.

Клаус Йоганніс оголосив сьогодні про свою відставку з поста президента Румунії в на тлі все більшого невдоволення серед населення і навіть його власних політичних союзників, повідомляє Euractiv.

Йоганніс заявив, що подасть у відставку в середу.

Конституційний суд, скасувавши у грудні перший тур президентських виборів, постановив, що Йоганніс може залишатися на посаді до обрання наступника. Але багато експертів поставили під сумнів це рішення, заявивши, що конституція Румунії не містить чітких положень про продовження терміну президентства на термін понад п'ять років.

Екстремістські групи, які утворилися в парламенті після парламентських виборів 1 грудня, неодноразово закликали Йоганніса піти у відставку. POT (Партія молодих людей), новостворена група, яка підтримувала проросійського кандидата Келіна Джорджеску, двічі не змогла отримати достатньо голосів, щоб “протягнути” пропозицію про відсторонення президента.

За підтримки 26 депутатів від проєвропейської партії USR (Обнова) третя спроба була успішною.

У понеділок керівний орган парламенту вирішив, що депутати проголосують за прохання президента про відсторонення у вівторок.

Конституція передбачає, що в разі вакантної посади тимчасовим президентом стає голова Сенату. З грудня минулого року Сенат очолює голова Національної ліберальної партії Іліє Боложан.