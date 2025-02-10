​Сибіга: Час змусити Росію розплатитися за використання енергії як зброї

Голова МЗС зазначив, що політика нульової залежності від Росії має бути стратегічною метою Європи.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітам Естонію, Латвію та Литву з успішним підключенням до європейської мережі та закликав партнерів змусити Росію розплатитися за роки використання енергії як зброї.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Час змусити Росію розплатитися за роки використання енергії як зброї. «Відʼєднати» від Європи російський скраплений газ, тіньовий флот, атомну енергетику. Замінити російські енергоносії на енергоносії США та інших партнерів. Зберігати американський скраплений газ у найбільших підземних сховищах Європи в Україні. Вся інфраструктура для цього є", - наголосив Сибіга.

Сибіга наголосив, що підключення Естонії, Литви та Латвії до європейської мережі - це не лише підʼєднання країн Балтії до Європи, але й відʼєднання Росії від неї.

Він додав, що політика нульової залежності від Росії має бути стратегічною метою Європи.