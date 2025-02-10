Польща і Україна. Оборонне зближення
Польща і Україна. Оборонне зближення
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Україну на Євробаченні буде представляти гурт Ziferblat
Україну на Євробаченні буде представляти гурт Ziferblat
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
The Times оприлюднило нові деталі роботи зрадника Кулініча на Росію
The Times оприлюднило нові деталі роботи зрадника Кулініча на Росію
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Трамп заявив ЗМІ, що поговорив з Путіним по телефону щодо завершення війни
Трамп заявив ЗМІ, що поговорив з Путіним по телефону щодо завершення війни
ГоловнаСвіт

​Сибіга: Час змусити Росію розплатитися за використання енергії як зброї

Голова МЗС зазначив, що політика нульової залежності від Росії має бути стратегічною метою Європи.

​Сибіга: Час змусити Росію розплатитися за використання енергії як зброї
міністр закордонних справ Андрій Сибіга
Фото: Роман Хімей/ МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітам Естонію, Латвію та Литву з успішним підключенням до європейської мережі та закликав партнерів змусити Росію розплатитися за роки використання енергії як зброї.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Час змусити Росію розплатитися за роки використання енергії як зброї. «Відʼєднати» від Європи російський скраплений газ, тіньовий флот, атомну енергетику. Замінити російські енергоносії на енергоносії США та інших партнерів. Зберігати американський скраплений газ у найбільших підземних сховищах Європи в Україні. Вся інфраструктура для цього є", - наголосив Сибіга.

Сибіга наголосив, що підключення Естонії, Литви та Латвії до європейської мережі - це не лише підʼєднання країн Балтії до Європи, але й відʼєднання Росії від неї.

Він додав, що політика нульової залежності від Росії має бути стратегічною метою Європи.

﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies