Politico: Європейські країни обговорюють три пропозиції щодо законних “захоплень” російських танкерів

Європейські країни наполягають на нових повноваженнях, щоб витиснути тіньовий флот Москви після серії інцидентів у Балтійському морі.

Європейські країни зараз ведуть кулуарні переговори щодо масштабних “захоплень” московських танкерів в Балтійському морі і розробляють відповідне законодавство, щоб додати юридичної ваги цим зусиллям, пише Politico з посиланням на дипломатів та урядовців ЄС.

Пропозиції, які розглядаються, включають використання міжнародного права для захоплення суден з “екологічних або піратських причин”. У разі невдачі країни можуть самостійно запровадити національні закони, щоб конфіскувати “більше кораблів у морі”.

“Близько 50% санкційної торгівлі російською морською нафтою проходить через Фінську затоку. Є екологічні загрози, є атаки, які ми зазнали проти нашої підводної інфраструктури”, ‒ заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

За словами урядовця, тепер постає питання ‒ що можна робити з цими кораблями. “Ми не можемо заблокувати все море, але ми можемо контролювати більше… Є багато можливостей”, ‒ підкреслив він.

Північні та Балтійські країни обговорюють три основні пропозиції щодо того, як можна законно почати вилучати більше пов’язаних з Росією суден.

По-перше, влада може захопити судна, які ризикують завдати шкоди навколишньому середовищу, наприклад через розливи нафти. З огляду на те, що більшості цих танкерів принаймні 15 років і вони схильні до дефектів, такі аварії є можливими і, ймовірно, вже траплялися.

По-друге, влада може використовувати закони про піратство для захоплення суден, які загрожують критичній підводній інфраструктурі. Вони так роблять з кінця 2023 року, адже численні судна пошкоджують життєво важливі кабелі живлення та Інтернету.

І третя пропозиція ‒ у разі, коли міжнародне право не спрацює, спільне впровадження нових національних законів, щоб полегшити захоплення кораблів. За словами офіційних осіб, вони можуть включати вимогу до танкерів у Балтійському морі використовувати встановлений список надійних страховиків, що дозволить таким країнам, як Естонія та Фінляндія, затримувати судна, покладаючись на інших, менш довірених операторів.

Чиновники підкреслюють, що у всіх випадках країни проситимуть ЄС координувати зусилля.

Один з урядовців додає, що не потрібно зупиняти кожен танкер тіньового флоту. “Навіть якщо ми зможемо просто сповільнити (кораблі), це зашкодить Росії. Кожен день важливий — якщо поєднати це зі станом російської економіки… все має значення”, ‒ додав він.

Politico зазначає, що обговорення таких намірів ілюструють все більше розчарування Європи тим, що Росія продовжує транспортувати свою нафту і ухилятися від західних санкцій, покладаючись на “тіньовий флот” ‒ “старі судна з незрозумілими власниками і невідомою страховкою”. Москва за їхньою допомогою змогла зберегти ключове “рятувальне коло” для своїх військових зусиль в Україні з огляду на те, що нафта і газ приносять близько половини доходів Кремля. І все це відбувається просто під носом у Європи, на її власних водних шляхах”, ‒ йдеться у матеріалі.

За словами експертів і морських юристів, реалізувати нові плани буде складно. Труднощі включають в себе правові заходи у відповідь з боку Росії, високі фінансові витрати і обтяжливу логістику. Це також означатиме необхідність орієнтуватися у “лабіринтах світових законів про судноплавство”

У 2022 році ЄС наказав заборонити весь імпорт російської нафти і встановив з “Групою семи” цінову межу на міжнародний продаж сирої нафти Москвою, сподіваючись скоротити доходи Кремля. Але Росія знайшла способи обійти ці заходи, використовуючи тіньовий флот нафтових танкерів, що сьогодні становить до 17% усіх нафтових танкерів у світі.

Керівник відділу Росії та Європи у дослідницькому центрі Центру досліджень енергетики та чистого повітря Айзек Леві зазначає, що тіньовий флот тепер перевозить понад 80% усієї російської сирої нафти. За його словами, Балтійське море є найважливішою артерією для цієї незаконної торгівлі. Зазвичай судна завантажують російською нафтою в портах, таких як Усть-Луга недалеко від Санкт-Петербурга, а потім танкери йдуть через Фінську затоку та через Балтійське море у світові океани через Північне море.

Торік з портів Балтики вийшли 348 суден тіньового флоту, що становить 40% від загального обсягу продажу нафти в Росії. Ця цифра еквівалентна третині річного оборонного бюджету Москви.

Леві зазначає, що не “атакуючи” тіньовий флот, західні союзники забезпечують основне джерело доходу Росії, що генерує масштабні кошти, які йдуть на війну в Україні.

За словами Крістіана Бугера, професора морської безпеки Копенгагенського університету, таким чином союзники також можуть сприяти диверсіям, як от показує інцидент з Eagle S. Численні комерційні судна за межами тіньового флоту відповідальні за щонайменше чотири аналогічні інциденти в Балтійському морі з 2022 року.

“Те, що зараз відбувається, — це … ескалація. Ми будемо бачити більше атак на критичну інфраструктуру, як на морі, так і на суші”, ‒ додав Бугер.