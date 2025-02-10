Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID

З початку повномасштабного вторгнення Україна стала найбільшою одержувачкою коштів через американське Агентство міжнародного розвитку (USAID). Лише за 2023-ий Штати профінансували програми для України на $17,2 млрд. Для порівняння, допомога Ізраїлю у той рік склала 3,3 млрд, пише Wall Street Journal.

Раніше, до повномасштабного нападу росіян на українців, Ізраїль роками був головним реципієнтом американської допомоги. Протягом 2024-го фіскального року він був на другому місці.

Фото: Wall Street Journal Надана в 2023 фіскальному році допомога USAID

Йорданія та Єгипет, два інших ключових союзники США на близькому Сході, теж були серед п'ятірки найбільших одержувачів. Загалом за 2023-ий США витратили на міжнародну допомогу близько 65 млрд доларів – найбільше за весь час, про який можна знайти відкриті дані.

"З 2022 року Україна отримувала набагато більше допомоги від США, ніж будь-яка інша країна, навіть якщо виключити військову допомогу", – повідомили журналісти.

Частка Африки в зовнішній допомозі від США протягом десятиліття знижувалась.

Журналісти навели як приклад користі від фінансування програму боротьби зі СНІД.

"Деякі з найяскравіших доказів впливу американської допомоги походять із Президентського плану надзвичайних ситуацій для боротьби зі СНІДом, або Pepfar. Відколи його створив у 2003 році президент Джордж Буш, Pepfar врятував близько 26 мільйонів життів, переважно в африканських країнах. Кількість випадків передачі інфекції зменшилася, і завдяки антиретровірусним препаратам, які фінансуються США, ВІЛ більше не є смертним вироком, а хронічною хворобою, з якою можна боротися. Об'єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу або ЮНЕЙДС прогнозує, що до кінця десятиліття Pepfar запобіжить додатковим 5,2 мільйона смертей, пов'язаних зі СНІДом, і 6,4 мільйона нових випадків інфікування. Згідно з іншою моделлю, якщо Pepfar припинити, до 2030 року від причин, пов’язаних з ВІЛ, помруть ще 460 000 дітей, а 2,8 мільйона дітей залишаться сиротами через СНІД", – йдеться у матеріалі.