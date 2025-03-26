Професори подали до суду на адміністрацію Трампа через переформування Колумбійського університету

Професори та викладачі університетів США подають до суду на адміністрацію Дональда Трампа через її спроби переглянути управління в Колумбійському університеті з погрозами відкликати федеральне фінансування установи Ліги Плюща, пише Financial Times.

Американська асоціація професорів університетів (AAUP) і Американська федерація вчителів подали позов проти чиновників і департаментів юстиції, освіти, охорони здоров’я та соціальних служб, Національного інституту охорони здоров’я (NIH) і Управління загальних служб після того, як на початку цього місяця було скорочено фінансування Колумбійського університету на 400 мільйонів доларів.

Позов подали після рішення Колумбійського університету минулого тижня підкоритися багатьом вимогам уряду щодо перегляду управління викладачами та студентської дисципліни, що викликало протести та широке занепокоєння щодо загроз академічній свободі та свободі слова в навчальних закладах США.

Тодд Вольфсон, президент AAUP, сказав: “Погрози та примус з боку адміністрації Трампа в Колумбійському університеті є частиною чіткої авторитарної гри, спрямованої на придушення академічної свободи та критичних досліджень в американській вищій освіті”.

У позові стверджується, що без належної правової процедури “адміністрація Трампа примушує Колумбійський університет виконувати свої вимоги та регулювати мову та висловлювання в університетському містечку, тримаючи в заручниках мільярди доларів федерального фінансування, санкціонованого Конгресом ‒ фінансування, яке відповідає за позиціонування американської університетської системи як світового лідера в наукових, медичних і технологічних дослідженнях і має вирішальне значення для забезпечення її збереження”.

Судова тяганина почалася після інших судових викликів останніх тижнів щодо скасування адміністрацією федеральних грантів університетам, пов’язаних з різноманітністю та справедливістю.

Раніше цього місяця уряд звинуватив Колумбійський університет у нездатності запобігти антисемітизму в кампусі та попередив, що майбутнє федеральне фінансування буде під загрозою, якщо він оперативно не запровадить реформи.

Як і в інших університетах, професорсько-викладацький склад критикував керівництво Колумбійського університету за відмову говорити або критикувати дії адміністрації, що дехто розглядає як тактику, щоб уникнути подальшого нападу. Він також намагався перешкодити подачі позову AAUP.

Однак поступки Колумбії не змогли змусити уряд скасувати скорочення на 400 мільйонів доларів. У листі в понеділок Джош Грюнбаум, член новопризначеної цільової групи адміністрації з боротьби з антисемітизмом, сказав: “Перші кроки Колумбії є позитивним знаком, але вони повинні продовжувати демонструвати, що вони серйозні у своїй рішучості покінчити з антисемітизмом і захистити всіх студентів і викладачів у своєму кампусі”.

Він також попередив, що “інші університети, які розслідуються спеціальною групою, повинні очікувати такого ж рівня ретельності та швидкості дій, якщо вони не діятимуть, щоб захистити своїх студентів і припинити антисемітську поведінку в кампусі”.