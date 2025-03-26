Міністерство торгівлі США додало понад 70 китайських компаній до переліку тих, яким технології можна продавати тільки за ліцензією.

Репетиція інавгурації президента 2025 року в Капітолії США у Вашингтоні, 12 січня 2025 року.

США внесли десятки китайських компаній до "чорного списку" експорту, щоб спробувати уповільнити здатність Пекіна розробляти передові мікросхеми штучного інтелекту, гіперзвукову зброю та військові технології.

Про це пише Financial Times.

Міністерство торгівлі США у вівторок додало понад 70 китайських компаній до списку організацій, який вимагає від будь-якої американської компанії, що продає їм технології, мати ліцензію. У більшості випадків запит на отримання ліцензії відхиляється.

"Ми не дозволимо супротивникам використовувати американські технології для зміцнення власної армії та загрози життю американців. Ми прагнемо використовувати всі інструменти, які є в розпорядженні департаменту, щоб гарантувати, що наші найпередовіші технології не потраплять у руки тих, хто прагне завдати шкоди американцям", – заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік.

У більшості випадків обмеження стосуватимуться неамериканських компаній, які експортують продукцію, що містить американську технологію, китайським групам згідно з екстериторіальним інструментом, відомим як "правило про прямі іноземні продукти".

Серед включених компаній є шість китайських дочірніх фірм Inspur, великої групи хмарних обчислень, яка працювала з американським виробником мікросхем Intel, у тому числі одна, що базується на Тайвані. Раніше, у 2023 році, цю групу до списку включила ще адміністрація Байдена, але зазнала критики за те, що не додала дочірні.

США заявили, що дочірні компанії були спрямовані за допомогу в розробці суперкомп’ютерів для військового використання та отримання американських технологій для підтримки проектів Китаю. Також у Штатах вважають, що ці фірми розробили великі моделі штучного інтелекту та вдосконалені чіпи для військового використання.

США зокрема внесли до переліку чотири групи: Henan Dingxin Information Industry, Nettrix Information Industry, Suma Technology і Suma-USI Electronics. Вони займаються розробкою ексамасштабних надпровідників для військових цілей, таких як моделювання ядерної зброї.

У Вашингтоні заявили, що ці групи надали "значні виробничі можливості" Sugon, передовому виробнику комп’ютерних серверів, включеному в список організацій у 2019 році для створення суперкомп’ютерів для військового використання.США також додали до списку 10 організацій, розташованих у Китаї, Південній Африці та ОАЕ, через зв'язки із Академією тестових польотів Південної Африки, – закладом, який Вашингтон включив до списку організацій у 2023 році. Це сталося після того, як виявилося, що ця школа наймає пілотів західних винищувачів, у тому числі з Великобританії, для навчання китайських пілотів.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що США "знову і знову перебільшували концепцію національної безпеки та зловживали державною владою, щоб переслідувати китайські компанії".

Також у китайському посольстві вимагають, щоб Штати "негайно припинили використовувати військові питання як привід для політизації, інструменталізації та озброєння торговельних і технологічних проблем", а також припинили зловживання інструментами експортного контролю.