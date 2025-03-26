Сили оборони відбили ворожу спробу наступу біля Вовчанська на Харківщині

Українські військові відбили чергову спробу наступу росіян біля Вовчанська на Харківщині. У результаті бойової робити Сил оборони, ворог зазнав втрат.
Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".
Пілоти роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Sky riders 113-ї окремої бригади Сил територіальної оборони спільно з суміжними підрозділами відбили наступ російських військ в районі Вовчанська на Харківському напрямку.
У результаті бойової роботи знищені 5 одиниць МТ-ЛБ та 11 загарбників.
- На Донецькому напрямку бійці Держприкордонслужби за допомогою FPV-дронів зупинили спробу російського наступу.
- Сили оборони України зірвали спробу російських окупантів закріпитися на околицях Торецька на Донеччині.