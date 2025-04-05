Європа готується до напливу китайських товарів після запровадження мит США

Після запровадження президентом Дональдом Трампом мит Європейський Союз готується до напливу китайських товарів.

Про це пише Financial Times.

Китайські виробники намагатимуться продавати більше своєї продукції в Європі та інших країнах, оскільки вони зіткнулися з "великою тарифною стіною в США". За словами одного із євродипломатів, у ЄС готові вжити захисних заходів для великої кількості галузей.

Засилля китайського імпорту може стати "точкою напруженості" з Пекіном. У той час як аналітики припускають, що "каральні заходи" можуть зблизити ЄС і Китай.

ЄС довелося боротися з подібним тиском під час першого терміну Трампа. У 2018 році Брюссель ввів 25%-ві "захисні" тарифи на імпорт сталі понад квоту після того, як Трамп застосував аналогічні заходи. Це було зроблено для того, щоб запобігти перенаправленню продукції таких експортерів, як Китай, на єдиний ринок через бар’єри США.

Єврочиновники заявили, що готові діяти знову і закрити ринки через несподіваний раптовий приплив імпорту. Однак попередній досвід показує, наскільки важко боротися з дотаційним виробництвом Китаю.

ЄС вже встановив тарифи до 35 відсотків на китайські електромобілі, і, можливо, Брюсселю доведеться запровадити вищі мита на інші продукти.