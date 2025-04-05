Європа готується до напливу китайських товарів після запровадження мит США

Після запровадження президентом Дональдом Трампом мит Європейський Союз готується до напливу китайських товарів.
Про це пише Financial Times.
Китайські виробники намагатимуться продавати більше своєї продукції в Європі та інших країнах, оскільки вони зіткнулися з "великою тарифною стіною в США". За словами одного із євродипломатів, у ЄС готові вжити захисних заходів для великої кількості галузей.
Засилля китайського імпорту може стати "точкою напруженості" з Пекіном. У той час як аналітики припускають, що "каральні заходи" можуть зблизити ЄС і Китай.
ЄС довелося боротися з подібним тиском під час першого терміну Трампа. У 2018 році Брюссель ввів 25%-ві "захисні" тарифи на імпорт сталі понад квоту після того, як Трамп застосував аналогічні заходи. Це було зроблено для того, щоб запобігти перенаправленню продукції таких експортерів, як Китай, на єдиний ринок через бар’єри США.
Єврочиновники заявили, що готові діяти знову і закрити ринки через несподіваний раптовий приплив імпорту. Однак попередній досвід показує, наскільки важко боротися з дотаційним виробництвом Китаю.
ЄС вже встановив тарифи до 35 відсотків на китайські електромобілі, і, можливо, Брюсселю доведеться запровадити вищі мита на інші продукти.
- Тим часом Китай з 10 квітня вводить мита в розмірі 34% на всі товари зі США.
- За даними Світової організації торгівлі, нові мита, оголошені США разом із запровадженими на початку року, можуть призвести до скорочення обсягів світової торгівлі товарами приблизно на 1% у 2025 році.
- 2 квітня президент США наклав мита на імпорт зі 185 країн і територій світу — від 10% на всіх, і до 50% на “найбільших порушників” — 60 країн, з якими США нібито мають найбільший торговельний дефіцит. Чи справді Америка стане знову великою внаслідок глобальної торговельної війни, яку розв'язав президент США. І які наслідки вона матиме для світу та України, про це детальніше у матеріалі LB.ua "Трамп б'є по економіці США і решти світу новими митами. Україна серед найменш постраждалих".