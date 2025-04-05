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Британський принц щорічно вітав з днем народження Сі Цзінпіня

Букінгемський палац знав про це і навіть заохочував.

Британський принц щорічно вітав з днем народження Сі Цзінпіня
Принц Ендрю
Фото: EPA/UPG

У британському суді було оприлюднено нові документи щодо зв'язку принца Ендрю з китайським шпигуном Янгом Тенгбо. Виявилося, що завдяки близькому спілкуванню з представником Піднебесної королівська особа мала прямий канал зв'язку з лідером комуністичного Китаю.

Як пише The Guardian, з матеріалів справи випливає, що молодший брат короля Чарльза ІІІ щорічно писав вітальні листи на день народження Сі Цзінпіня. Оточення принца редагувало їх у відповідності до китайських правил етикету, а згодом надсилало до Пекіна.  

Цікаво, що для Букінгемського палацу пряме спілкування сина королеви Єлизавети ІІ з Сі, якого західний світ вважає диктатором, не було таємницею. Вочевидь, покійна глава держави навіть заохочувала надсилання листів, вважаючи такий канал спілкування з владою Китаю вкрай корисним.  

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