Зеленський після зустрічі з командувачами штабів Франції і Британії: не лише три країни включені в процес, це буде коаліція

Зустріч із топовими військовими Великої Британії та Франції, які нині перебували з візитом для обговорення контингенту, була дуже конструктивною. Їй передувала робота з українськими військовими, зокрема головкомом Олександром Сирським, розповів президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 4 квітня, відео якої поширив Офіс президента.

Також працювали начальник Генштабу Андрій Гнатов і заступник голови Офісу президента Павло Паліса. Сьогодні була не перша зустріч, але така фундаментальна – одна з перших, вважає Зеленський.

"Дуже важливо, що ми будемо в постійному форматі так працювати. З відповідними результатами. Я не можу багато деталей оголошувати. Але є початок цієї роботи", – прокоментував Зеленський.

Станом на зараз робота стосовно розміщення в Україні контингенту триває уже два місяці. Нині була перша підсумовувальна зустріч.

"Це не значить, що лише три країни – Україна, Франція та Британія – включені в цей процес. Я не хочу поки що говорити кількість цієї коаліції. Це буде коаліція. Я думаю, що нам потрібен ще місяць – ми вважаємо, що не довше – і буде повне розуміння цієї інфраструктури", – сказав він.

Зараз обговорюють присутність військових на землі, на суші і на морі, а також ППО. Зустрічі військових відбуватимуться регулярно. У партнерів є розуміння, що потрібно Україні, де географічно потрібен контингент. Для Зеленського важливо, на якому етапі домовленостей уже можливий контингент. Комундувачі штабів Франції і Британії передадуть інформацію, напрацьовану сьогодні, до інших країн.

Іноземний контингент в Україні