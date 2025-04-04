Зеленський після зустрічі з командувачами штабів Франції і Британії: не лише три країни включені в процес, це буде коаліція

Зустріч із топовими військовими Великої Британії та Франції, які нині перебували з візитом для обговорення контингенту, була дуже конструктивною. Їй передувала робота з українськими військовими, зокрема головкомом Олександром Сирським, розповів президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 4 квітня, відео якої поширив Офіс президента.
Також працювали начальник Генштабу Андрій Гнатов і заступник голови Офісу президента Павло Паліса. Сьогодні була не перша зустріч, але така фундаментальна – одна з перших, вважає Зеленський.
"Дуже важливо, що ми будемо в постійному форматі так працювати. З відповідними результатами. Я не можу багато деталей оголошувати. Але є початок цієї роботи", – прокоментував Зеленський.
Станом на зараз робота стосовно розміщення в Україні контингенту триває уже два місяці. Нині була перша підсумовувальна зустріч.
"Це не значить, що лише три країни – Україна, Франція та Британія – включені в цей процес. Я не хочу поки що говорити кількість цієї коаліції. Це буде коаліція. Я думаю, що нам потрібен ще місяць – ми вважаємо, що не довше – і буде повне розуміння цієї інфраструктури", – сказав він.
Зараз обговорюють присутність військових на землі, на суші і на морі, а також ППО. Зустрічі військових відбуватимуться регулярно. У партнерів є розуміння, що потрібно Україні, де географічно потрібен контингент. Для Зеленського важливо, на якому етапі домовленостей уже можливий контингент. Комундувачі штабів Франції і Британії передадуть інформацію, напрацьовану сьогодні, до інших країн.
Іноземний контингент в Україні
- Сьогодні в Києві проходила зустріч з начальниками штабів країн-лідерок коаліції охочих. Французьку сторону представляв генерал Тьєррі Буркхардт, британську – адмірал Ентоні Радакін.
- На початку тижня український президент анонсував на п'ятницю приїзд військових представників держав-партнерів для обговорення розміщення контингенту. Йдеться про гарантійний контингент, який розосередять по стратегічних точках, але не на лінії розмежування. Ці військові повинні бути гарантією безпеки після припинення вогню. У випадку повторної агресії Росії вони повинні будуть реагувати.
- Контингент активно обговорюють в межа коаліції охочих, очолюваної Британією і Францією. Але, за словами голови британського уряду Кіра Стармера, готових відправити війська більше, ніж дві країни.
- За результатами перемовин з партнерами в березні Зеленський казав, що кількість країн, які готові допомогти, зростає. Деякі готові долучитися військами, деякі – ППО.
- Ідея відправки іноземних військ, але в якості миротворців, лунала й раніше. Україна підтримує відправку іноземних військ в якості миротворців, говорив український президент Володимир Зеленський. На Мюнхенській безпековій конференції він казав, що план із кількістю миротворців та місцями, де вони можуть бути розміщені, вже є. Йтися може про кількість до 220 000 осіб. Україна готова, щоб миротворці були лише з числа її громадян, але їх треба озброїти озброєнням НАТО, а також їх треба забезпечувати. Сама вона цього зробити не зможе.
- Іноземні миротворці після досягнення мирної угоди можуть бути однією з гарантій безпеки, казав Зеленський. Якщо США не хочуть відправки своїх миротворців, то можуть допомогти з ППО – потрібно ще до 25 систем Patriot, пояснював він. Хоча спершу Україна наполягала на тому, що миротворчої місії без участі американських військ бути не може. Більше на цю тему – в матеріалі "Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки".
- 17 лютого британський прем'єр-міністр Кір Стармер прямо сказав про підтримку ідеї надсилання до України британських військових як гарантію безпеки після досягнення мирної угоди. Трамп, говорячи про розміщення в Україні іноземних миротворців, сказав, що він не заперечує. Однак самі США відправляти свої війська не хочуть.
- Скептично до миротворців як гарантії безпеки ставиться керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.