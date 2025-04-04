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Гідрометцентр попередив про різке похолодання на вихідні в Україні

Холодні повітряні маси з півночі спричинять формування активного циклону, який принесе опади та різке зниження температури.

Гідрометцентр попередив про різке похолодання на вихідні в Україні
негода
Фото: ukrinform.ua

Із 5 по 7 квітня в Україні очікуються значні зміни погодних умов через надходження холодного повітря арктичного походження. 

Про це повідомив Український гідрометцентр.

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За даними синоптиків, холодні повітряні маси з півночі спричинять формування активного циклону, який принесе опади та різке зниження температури.

У суботу, 6 квітня, у більшості областей прогнозують дощі, які в неділю, 7 квітня, місцями переходитимуть у мокрий сніг.

Температурні показники коливатимуться:

  • в ніч проти суботи — невеликі плюсові значення.
  • з 6 квітня — очікується зниження температури до заморозків.

У суботу вдень ще збережеться тепла погода, окрім західних регіонів. А в неділю буде суттєве похолодання, яке утримається щонайменше до 7 квітня.

У Гідрометцентрі попереджають про можливе ускладнення погодних умов, що може вплинути на ситуацію на дорогах і роботу транспорту.

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