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На Херсонщині поліцейські евакуювали маломобільну жінку

Жінку доправили до безпечного місця та передали представникам координаційного штабу для подальшого направлення до лікувального закладу.

Співробітники поліції Херсонської області евакуювали маломобільну жінку з села Зміївка Бериславського району.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Вчора евакуаційна група Бериславського районного відділу поліції вкотре виїхала до села. Там проживала маломобільна 81-річна громадянка, яка потребувала термінової евакуації через небезпеку”, - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці прибули на місце, перенесли жінку до броньованого автомобіля та вивезли її з небезпечної зони

Потім жінку доправили до безпечного місця та передали представникам координаційного штабу для подальшого направлення до лікувального закладу. Там їй нададуть необхідну медичну допомогу.

В поліції нагадали: якщо вам потрібна допомога в евакуації, негайно звертайтеся на лінію “102”, до територіальних підрозділів поліції, органів місцевої влади чи волонтерів.

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